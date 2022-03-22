Астролог зробила прогноз на 27-й день війни: ворог наступати вже не може, а ЗСУ — поки що не можуть

22−23 березня Марс знаходиться у квадраті з Ураном. Аспект цей між двома фіксованими знаками і означає, що якийсь час накопичувалася напруга, і все було відносно прихованим і латентним, а потім — вибух, прорив, скидання.

Про це пише у своєму Facebook астролог Ірина Звягіна.

На її думку, таке розташування планет свідчить про те, що українцям сьогодні варто чекати на удари з повітря, авіаційних бомбардувань. Відповідно — посилити запобіжні заходи, перевірити все, що має бути під рукою і на місці. Жодної розхлябаності. Майже неминучі проблеми з електрикою, а за цим — з водопостачанням, каналізацією, опаленням. Це — для мирних мешканців.

У військових свої подвиги та проблеми, і все непередбачувано, прискорено і на межі можливостей. Ситуації можуть бути подібні до Чорнобаївки, що стала притчею во язицех, або дещо іншому варіанті висадки десанту в глибокому тилу, коли звичні вміння виявляються на другому плані, і потрібно щось зовсім інше.

«Не стільки хоробрість-доблесть, як миттєва точна реакція, новий логічний синтез. Це накази, які віддаються під впливом сили, яка „веде“, і наслідки можуть виявитися абсолютно непередбачуваними. І силі цій абсолютно марно перешкоджати, їй потрібно довіритися. Вплив Урану для себе кожен може усвідомити через потужний приплив енергії, а воюючі на передньому краї — через нелюдські можливості та везіння. Або знесе — або врятує», — пише фахівець.

Місяць сьогодні у Скорпіоні. Основні його аспекти — вночі та під ранок. Ті, хто має плани на ніч, можуть зробити багато. Добре працюють канали старих зв'язків, йде корисний взаємообмін, підтримка. У цьому світі свої межі та канали. Час корисних попереджень, наведень, партизанських дій. Злами, підриви, раптові атаки, і все, що називають асиметричною війною.

Меркурій вийшов із з'єднання з Юпітером і йде у поєднання з Нептуном. Фейків буде ще більше, як і міфів, легенд, вкидання емоційно зарядженої інформації. Жаль можна собі дозволити, тільки перебуваючи поза війною, беручи участь у ній побічно. Жалість до ворога суперечить правилам виживання. Або він тебе — чи ти його.

«Якщо ти у війні, то довірся інстинктам воїна. А справа жінок — підтримувати своїх чоловіків. За них моліться, а не за ворогів, (а то зустрічаються і такі рекомендації). Півтонів у цієї війни немає», — впевнена Ірина Звягіна.

Можливо, ці два дні завдяки рухам Урану принесуть більше визначеності. Зараз той момент, коли ворог наступати вже не може, а наші війська ще не можуть.

Нагадаємо, раніше астролог розповіла, коли можливий штурм Києва.

1134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter