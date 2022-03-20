Вороги України будуть зламані: що кажуть карти Таро про долю країни

Багато українців чекають завершення війни і вірять у те, що наша країна вистоє у протистоянні жорстоким та кровожерливим ворогом. Те, що їхня віра має під собою всі підстави, підтверджують астрологи, які зробили розклад на картах Таро з метою дізнатися, чим закінчиться віроломний напад військ путіна на Україну.

У гороскопі для України на 2022 рік випало три карти Таро — Правосуддя, Королева Мечей і Колісниця, пише сайт Нового каналу.

Яке ж їхнє значення?

Карта Правосуддя в гороскопі для України на 2022 рік вказує на те, що на нас чекає непідкупне та неупереджене правосуддя. Фактично, настане ера суворої справедливості, яка потрібна будь-якій державі. Карта говорить про те, що українці нарешті отримають те, на що заслуговують, а результат їхньої праці окупиться справедливо і відповідно до закону. Це божественна справедливість, яка протистоїть людському правосуддю, схильному до особистих уподобань або просто обмеженої здатності людей відрізнити правду від брехні.

Королева Мечей означає жінку, яка має владу і авторитет, а також намір використовувати їх для досягнення власних цілей. Такою є і сучасна Україна. Також, швидше за все, карта вказує на певну особу в майбутній історії. Іншим її значенням, на жаль, є втрата.

У свою чергу Карта Колісниці вказує на те, що у нашої нації все ж таки знайдуться сили, рішучість та відвага, аби подолати внутрішні протиріччя і зовнішніх ворогів суперників. Як бойова колісниця знищує ворожі сили, так і Колісниця Таро символізує перемогу над усіма, хто проти нас. Вороги будуть зламані, всі наміри здійсняться, і вже нічого не завадить нашому шляху до успіху.

Нагадаємо, раніше астралійський астролог Анжела Перл спрогнозувала, що бойові дії в Україні триватимуть як мінімум до початку літа, але кінець березня вже стане переломним періодом.

«Наприкінці березня випадають кращі карткові розклади… Російські війська відійдуть. Але з яких причин — я не знаю… І ситуація нормалізуватиметься», — запевнила вона.

757

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter