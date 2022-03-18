Гороскоп на 18 березня: Стрільців чекають випробування на зрілість, а Ракам належить зайнятися вирішенням фінансових питань

Незважаючи на те, що військові дії, які тривають вже понад три тижні, внесли корективи в життя українців, практично всім нам доводиться продовжувати займатися і повсякденними справами.

Про те, що день готує представникам різних знаків Зодіаку, розповідають астрологи.

Овен

Сьогодні вас можуть підстерігати несподіванки. Представникам цього знака зірки не рекомендують сприймати надто емоційно успіхи у справах. У будь-якій справі важливо не поспішати та діяти докладно. Не виключено, що вам захочеться змінити обстановку, ви шукатимете рівновагу у всіх сферах свого життя. Однак зараз не час робити активні дії, краще все попередньо обміркувати.

Телець

Сьогодні емоції підштовхуватимуть вас діяти необачно, а саме може стати вашою головною помилкою. Тільки спокійні та розважливі дії дозволять рухатися у правильному напрямку та отримати потрібний результат. Цього дня буде складно зосередитись на головному. У вашій голові буде роїтися безліч ідей та планів, проте через деяку екстравагантність їх неможливо реалізувати. Ви багато сумніватиметеся і вибиратимете, як вчинити в тій чи іншій ситуації.

Близнюки

Сьогодні не слід кидати на півдорозі раніше розпочаті справи. Будь-які починання, які ви вирішите втілити у життя, мають бути завершені. Сьогодні важливо визначитися з цілями, не слід пускати ситуацію на самоплив. Не виключені неприємності у справах, які можуть торкнутися взаємин з оточуючими та матеріального боку життя. Будьте уважні в цей час, не допускайте дурних прорахунків у справах.

Рак

Сьогодні доведеться зіткнутися з дрібними поточними проблемами та вирішенням фінансових питань. Багато чого з того, що відбуватиметься, викликає роздратування, вам буде складно стримувати свої емоції. Цей день краще провести спокійно, не плануючи нічого важливого, оскільки плани можуть не справдитися. У цей час краще задовольнятися тим, що вам підноситиме життя, не вимагаючи нічого більшого.

Лев

Це буде складний день, протягом якого вас не залишатиме почуття роздратування та тривоги. Сьогодні слід тримати себе в тонусі, від вашої витримки та розважливості залежатиме успіх усіх справ та починань. У цей час контролюйте свою поведінку. У спілкуванні з людьми будьте стриманими, емоції можуть бути зайвими. Використовуйте цей період для зміни іміджу, пошуку нової інформації.

Діва

Цього дня не варто розпочинати нові справи чи будувати великі плани. Неправильні дії можуть призвести до матеріальних проблем. Протягом дня можуть відбуватися різні події, які змусять вас переживати та відчувати дискомфорт. У цей час важливим є відпочинок, який принесе розслаблення та моральне задоволення.

Терези

Цього дня не вдасться уникнути власних помилок. Не всі обставини будуть складатися на вашу користь, але це не повинне стати причиною вашого роздратування. Новинки, що надходять вам сьогодні, можуть стати приводом для хвилювання, принесуть додаткове навантаження. Обговорення поточних справ із людьми з вашого оточення може перерости у спілкування на підвищених тонах, спричинити образи. Увечері не виключені зустрічі з друзями, приємне спілкування дозволить відволіктися від тяжких думок.

Скорпіон

Сьогодні надмірна довірливість може вас підвести. Велика ймовірність нестійкого настрою, дратівливості та замкнутості. Сьогодні буде ризикувати зіпсувати існуючі відносини, припинити перспективне спілкування. Зірки радять діяти за обставинами та виявляти терпіння та такт по відношенню до інших людей.

Стрілець

Сьогодні ймовірність виникнення серйозних проблем мала, але цей день може серйозно випробувати на зрілість. Контакти або сімейні справи в цей час вимагатимуть застосування сил і посильної участі. Сьогодні намагайтеся не загострювати існуючі відносини, нікого не образити та діяти з урахуванням не лише власних інтересів. У цей період прагнете оточити себе тими людьми, з ким буде приємно спілкуватися. Намагайтеся створити навколо себе комфортну обстановку, що дозволить вам почуватися в безпеці і спокійно.

Козеріг

День буде складний, вимагатиме від вас ясного бачення, серйозної віддачі та витримки. Сьогодні постарайтеся робити все, що від вас залежить, прагнете вперед, але будьте готові до того, що обставини цього дня не дозволять вам перевершити себе. Не все складатиметься на вашу користь, і змінити такий стан речей навряд чи вдасться.

Водолій

Сьогодні не слід приймати остаточні рішення, про які ви, можливо, потім шкодуватимете. У цей період краще утриматися від активних дій та приділити увагу дрібницям, щоб не відкладати нічого убік. Зараз потрібно зберегти внутрішню рівновагу та убезпечитися від спокус. Цей день бажано присвятити спілкуванню, налагодженню зв'язків із партнерами, планам на перспективу.

Риби

Сьогодні цілком можливі серйозні зміни у справах. Проте не варто братися за нові справи та намагатися кардинально змінити життя. Не виключені сварки та сварки з оточуючими. У цей час слід сконцентрувати свої зусилля на чомусь головному. Цього дня уникайте пустих розмов, зайвої суєти, необачних висновків.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що, на думку відомого астролога та екстрасенсу Макса Гордєєва, українцям доведеться пережити три хвилі нападу з боку агресора.

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