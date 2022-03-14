Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські, яка часто з'являється у різних передачах на ТБ, вирішила на прохання українців конкретизувати прогноз, коли закінчиться війна в Україні.

За її словами, Україні не доведеться довго чекати на закінчення війни, пише «Апостроф».

«Чекати довго не доведеться. Я відчуваю, що протягом трьох тижнів будуть конкретні зміни. Європа його доб'є: він буде ізольований від світу. А коли до Росії перестануть надходити мільярди, то свої ж його і заберуть», — заявила мольфарка.

На думку Мочіовські, США та країни Європи чудово розуміють, що Володимир Путін не зупиниться в Україні та спробує спровокувати Європу на військові дії.

«Наприклад, може зайти з боку Польщі. У нього є плани, які вже лежать на столі. І ці плани не були секретними, як би він не намагався їх приховати», — додала вона.

На думку мольфарки, американська, британська та наша розвідки були в курсі, що він нападатиме. І ми були готові до нападу.

«Але українці просто морально не могли прийняти, що цей виродок почне знищувати жінок, дітей, мирне населення, бомбардуватиме наші міста», — сказала мольфарка.

Мочіовські впевнена, що у разі перемоги Путін не зупиниться в Україні і спробує спровокувати Європу на військові дії, тому з ним краще покінчити на нашій території, і тим самим врятувати Європу та світ.

Нагадаємо, ще в січні мольфарка заявляла, що з Путіним працюють 13 сибірських шаманів, які заряджають його енергією, і якби не вони, він би давно здав. Також вона констатувала, що вічно витягувати людину неможливо.

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