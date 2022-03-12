Головне — дожити до понеділка: астролог розповіла, коли в Україні вщухнуть бомбардування та обстріли

На вихідних війна в Україні виходить на свій пік і українцям залишилося пережити кілька днів до того моменту, коли настане відносне затишшя. Про це написала на своїй сторінці в Instagram астролог Ганна Федоренко.

«До 13 березня ще триває війна Марса та Венери, тому я думаю, що з 13 березня всі активні військові дії затихнуть або їх стане набагато менше», — написала вона.

Ще одна обнадійлива дата — 17 березня, після якої підтримка України посилиться, що дасть їй сили перемогти певну проблему.

«З 17 березня Раху та Кету переходять в інші положення, і впливатимуть по-іншому наступні 2 роки… Для України це хороший транзит, і вона може отримати ще більшу підтримку та силу в цей час! Впорається з якоюсь проблемою! Перемогти! На цей поштовх я покладаюсь», — упевнена Федоренко.

Але вже через тиждень, 24 березня, Меркурій йде в падіння до 8 квітня, що загрожує деякими проблемами.

«Слабкий Меркурій — це провокація, брехня, дезінформація і дуже ймовірно, що Україні намагатимуться нав'язати якусь брехню. Наприклад, що якесь місто взяте або Зеленський здався або, що АЕС підірвали або ще щось… у цей період будьте пильні до інформації, навіть офіційні джерела можуть підвести. Адже 30,31,1 число — дні дуже слабкі і можна піддаватися паніці», — застерігає астролог.

Але й сама Росія постраждає від Меркурія в цей час — а це втрата продажів, союзників, переговорів, магазинів, поставок, техніки, сильна інфляція і т.д.

Якби йшлося про людину, пояснила Федоренко, то подібне становище зірок обіцяло б йому «величезне покарання, аж до смерті».

Загострення військових дій астролог допускає на початку квітня — але вже з 20 травня вона прогнозує закінчення військового кошмару для України, який «набуде іншої форми», уточнила Федоренко.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна.

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