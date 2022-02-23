Гороскоп Павла Глоби на 24 лютого: Скорпіонів чекає приплив енергії, а Риби зможуть зайнятися новою цікавою справою

Четвер, 24 лютого 2022 року, буде загалом складним днем, вважає астролог Павло Глоба, який раніше склав прогноз на кінець лютого.

У той же час, за бажання представники багатьох знаків зодіаку зможуть досягти бажаних результатів, якщо не сидітимуть, склавши руки і не чекатимуть з моря погоди, пише slovofraza .

Овен

Цей день принесе успіх представникам творчих професій. У першій половині дня чекайте на позитивну інформацію від своїх колег.

Телець

На Тельців сьогодні чекають додаткові складності у роботі та емоційні переживання. Щоб розвантажитися, проведіть вечір собі на втіху.

Близнюки

У першій половині дня на Близнюків чекає важлива зустріч із партнерами. Однак не хвилюйтеся, астрологи кажуть, що все пройде легко та невимушено.

Рак

Ракам не варто сьогодні втручатися в жодні інтриги, інакше можете зіпсувати свою репутацію. У другій половині дня на вас чекає важлива розмова з керівництвом.

Лев

Левів у першій половині дня очікують нові починання. Не бійтеся братися за щось невідоме. Так ви зможете вийти зі звичної зони комфорту та відкрити у собі нові грані.

Діва

Астрологи не радять міняти плани, які ви вже склали для цього дня. Четвер пройде вдало, якщо ви виконаєте все, що запланували.

Терези

Терезам сьогодні не варто розслаблятися, а зосередитись на виконанні важливих справ.

Скорпіон

Скорпіонів сьогодні чекає на приплив енергії. Почніть реалізовувати плани, про які думали ще на початку року.

Стрілець

Сьогодні не бійтеся відверто говорити про проблему, яка турбує вас тривалий період. Рідні та близькі не лише підтримають вас, а й допоможуть швидко розв'язати непорозуміння.

Козеріг

На Козерогів чекає тихий та спокійний день. Ви нарешті зможете повернути у своє життя радість та гармонію.

Водолій

Останнім часом у вас досить часто змінюється настрій. Можливо, вам слід зміцнити імунітет вітамінами та приділити час спорту. Також не завадять щоденні прогулянки.

Риби

День сприятливий для чогось нового. Також по можливості проведіть сьогоднішній вечір із улюбленою половинкою. Лише треба додати більше романтики.

А тим часом астрологи вже почали складати прогнози на березень.

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