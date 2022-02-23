Астролог назвав три знаки зодіаку, для яких весна 2022 року буде катастрофою

З настанням весни на знаки зодіакального кола починають впливати нові сили. Змінюється парадигма всіх сузір'їв. На когось чекає незрівнянний успіх, а для інших наступні три місяці виявляться справжнім випробуванням. Про долю останніх розповів астролог та езотерик Артемій Нікара.

Очолюють список Близнюки.

«Перші у нашому списку — це Близнюки. Варто придивитися до свого здоров'я: є можливість сильно захворіти. Також будьте обережні з особистим фронтом. Ваша друга половинка може вас не так зрозуміти, що призведе до руйнування союзу», — вважає експерт.

Наступним знаком є Тельці. На них чекають проблеми буквально по всіх напрямках: чи це стосунки з близькими, чи робота. Навесні їм краще утриматися від прийняття важливих рішень наодинці — Тельцям потрібний погляд із боку.

Замикають список народжені під сузір'ям Рака.

«Останні у нас — це Раки. На них чекають конфлікти в їхній діяльності. Нерозуміння начальства може серйозно вдарити по працездатності, що призведе до пониження по службі — тож шукайте компроміси», — підсумував Нікара.

Нагадаємо, астрологічний прогноз від Павла Глоби на кінець лютого обіцяє удачу трьом знакам зодіаку — Овнам, Левам та Водоліям.

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