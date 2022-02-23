23 лютого очікується напружений та дуже нервовий день. У багатьох спостерігатиметься нестабільний емоційний фон, через що велика ймовірність виникнення розбіжностей та сварок. Ділова активність буде досить високою. Проте слід уникати ризику і не поспішати з прийняттям важливих рішень. Намагайтеся реально дивитися на речі та не довіряйте всьому сказаному.

На Рака чекає насичений, але досить непростий день. Спокійно провести його вам навряд чи вдасться. Подекуди можуть виникати непередбачувані обставини, які змусять на ходу змінювати плани. Зірки радять ретельно обмірковувати свої кроки та діяти самостійно. Виявіть особливу обережність біля відкритого вогню та працюючи з ріжучими предметами.

У Терезів сьогодні можуть з'явитися нові цікаві ідеї та плани. Однак не всі з них будуть хорошими, тому не поспішайте одразу братися за їхню реалізацію. Насамперед слід усе добре обміркувати. Намагайтеся заощаджувати, не витрачайте свої заощадження на непотрібні покупки. Будьте особливо уважними, перебуваючи за кермом.

Водолій сьогодні може опинитися в нестандартній ситуації та зіткнутися з нерозумінням оточуючих. Намагайтеся зберігати витримку, діяти відкрито та перевіреними методами. Ретельно перевіряйте інформацію, що надходить. Не будьте відвертими з малознайомими людьми і не погоджуйтесь на участь в авантюрах.

Фото pixabay.com

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