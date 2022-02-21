Гороскоп Павла Глоби на «день шести двійок» 22 лютого: на Стрільців чекає період духовного відродження, а у Близнюків з'явиться шанс витягнути щасливий білет

Вівторок, 22 лютого 2022 року, стане «днем шести двійок», що значно вплине на життєдіяльність та настрій багатьох людей, прогнозує астролог Павло Глоба.

Цей час, на думку експерта, ідеально підходить для розслаблення, обмірковування та аналізу майбутніх перспектив. У будь-якому випадку прекрасні плоди принесуть добро й творчість, пише сайт «Слова Фрази».

У Овна день несприятливий для фінансових операцій. Обмін грошей або перекидання їх на чужий рахунок варто відкласти до завтрашнього дня.



Тельці ризикують стати жертвою обману з боку недоброзичливців. Будьте уважними та не дозволяйте нікому завантажувати вас зайвими справами.

Близнюки можуть витягнути щасливий білет. Ваш день розпочнеться ідеально та пройде також позитивно.

Ракам треба подумати над своїми помилками. Постарайтеся більше не лізти у конфліктну ситуацію й по можливості згладити гострі кути спілкування.



Астрологи радять Левам приділити час спілкуванню з рідними людьми. Подаруйте свою увагу тим, хто дорогий вашому серцю.

У Дів буде важкий вибір. Дівам треба зібрати всі свої сили в кулак й нарешті вийти зі своєї зони комфорту.



Астрологи прогнозують Терезам вдалий та спокійний день. На роботі все проходитиме спокійно, вечір присвятіть виконанню особистих справ.



Астрологи пророкують Скорпіонам у вівторок успішне укладання угоди. Друга половина дня є вдалою для роздумів над майбутнім.



На Стрільців чекає період духовного відродження. Можете сміливо займатися тими справами, які дадуть вам очікуваний результат.



На Козорогів чекають деякі фінансові труднощі. Але, попри важливі витрати, не забувайте відкласти хоча б невелику суму грошей.



Астрологи категорично забороняють Водоліям у цей день вживати алкогольні напої. Також вам не рекомендовано витрачати гроші на дріб'язкові покупки.

Рибам робочі зустрічі цього дня краще проводити до обіду. Вранці складіть план на день та постарайтеся його виконати.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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