Виглядають на фото, як картинки: названо 4 знаки зодіаку, під якими народжуються найбільш фотогенічні жінки

Бувають випадки, коли дівчина на якомусь заході має чудовий вигляд, підфарбована, модно одягнена. Їй роблять компліменти не лише чоловіки, а й жінки. А потім виявляється, що на фото з цього свята вона зовсім не примітна. А подруги, які були набагато простіші, на фото — як акторки з обкладинки журналу.

На думку журналу «Узнай все», найбільш фотогенічні представниці прекрасної статі — це Близнюки, Скорпіони, Леви та Водолії.

Дівчина- Близнюки виглядатиме ідеально у будь-якому ракурсі. Її фотогенічність не залежить від віку — навіть у 80 років Близнюки дадуть фору шістнадцятирічним красуням.

Левиця виходить на знімках так, ніби її готували до фотосесії десятки стилістів та візажистів. Левиці не мають невдалих фотографій.

Дівчина- Скорпіон — найбільш фотогенічна з усіх знаків зодіаку. Її можна сфотографувати навіть у процесі прибирання — сплутане волосся здаватиметься ідеальною зачіскою, а стара футболка виглядатиме, як вечірня сукня.

Жінки- Водолії розуміють, як потрібно посміхнутися, повернутися або встати, щоб виглядати на фотографії, наче королева. В них бувають невдалі фото, але дуже рідко.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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