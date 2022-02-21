28.39 / 28.77 32.15 / 32.67
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Виглядають на фото, як картинки: названо 4 знаки зодіаку, під якими народжуються найбільш фотогенічні жінки

21:07 21 лютого 2022
дівчина

Бувають випадки, коли дівчина на якомусь заході має чудовий вигляд, підфарбована, модно одягнена. Їй роблять компліменти не лише чоловіки, а й жінки. А потім виявляється, що на фото з цього свята вона зовсім не примітна. А подруги, які були набагато простіші, на фото — як акторки з обкладинки журналу.

На думку журналу «Узнай все», найбільш фотогенічні представниці прекрасної статі — це Близнюки, Скорпіони, Леви та Водолії.

Читайте також: Дзеркальна дата 22 лютого: як залучити удачу та змінити долю

Дівчина- Близнюки виглядатиме ідеально у будь-якому ракурсі. Її фотогенічність не залежить від віку — навіть у 80 років Близнюки дадуть фору шістнадцятирічним красуням.

Левиця виходить на знімках так, ніби її готували до фотосесії десятки стилістів та візажистів. Левиці не мають невдалих фотографій.

Дівчина- Скорпіон — найбільш фотогенічна з усіх знаків зодіаку. Її можна сфотографувати навіть у процесі прибирання — сплутане волосся здаватиметься ідеальною зачіскою, а стара футболка виглядатиме, як вечірня сукня.

Жінки- Водолії розуміють, як потрібно посміхнутися, повернутися або встати, щоб виглядати на фотографії, наче королева. В них бувають невдалі фото, але дуже рідко.

Читайте також: Швидкі рішення у вівторок та кар'єрний успіх у четвер: гороскоп Павла Глоби на тиждень 21−27 лютого

Фото: https://ua.depositphotos.com

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

Принцеса Вікторія та принц Даніель

Безпрецедентний крок: спадкова принцеса Швеції та її чоловік публічно прокоментували чутки про їхнє розлучення

Фріске

Вагітна Фріске потрапила до притулку для одиноких мам: що сталося

Путін

«Посунувся розумом» на темі езотерики: відомий журналіст розповів, чим Путін копіює Гітлера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.