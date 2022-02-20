Овнам «світять» матеріальні проблеми, а Дівам настав час зайнятися собою: гороскоп Павла Глоби на 21 лютого

Відомий астролог Павло Глоба, який раніше склав гороскоп на березень, дав прогноз на 21 лютого для всіх знаків зодіаку, пише FTimes.

Так, за його прогнозом, понеділок, 21 лютого 2022 року, буде цілком спокійним днем. Можливо, важко тримати в цей час самодисципліну. Проте треба взяти себе в руки та виконати поставлені завдання. Займіться плануванням, правильно розставте пріоритети.

Овен (21 березня — 19 квітня)

У Овнів у цей день можуть виникнути проблеми в матеріальному плані. Можливо, вам доведеться позапланово вийти на роботу та зайнятися вирішенням важливих питань.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Тельцям цього дня астролог радить звернути увагу на власне здоров'я. Настав час змінити раціон харчування, почати пити вітаміни та зайнятися фізичними навантаженнями.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам слід знайти час для спілкування зі своїми рідними та близькими людьми. Якщо вас щось турбує, не займайтеся самокопанням, але не бійтеся поділитися з друзями своїми переживаннями.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам астролог радить у цей день дозволити собі розслабитись і нічого не робити. Подумайте над своїм життям та перспективами, зробіть крок у бік великих змін.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Для Лева день буде спокійним, хоча можливі й деякі непорозуміння. Зберігайте оптимізм та продовжуйте боротися за справедливість.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам слід зайнятися собою. Приділіть час власному здоров'ю та красі. Будь-які робочі справи краще відкласти на потім.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам буде важко даватися в цей день самоорганізованість та дисципліна. Ваші плани 21 лютого постійно кардинально змінюватимуться.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам рекомендується провести день на самоті. Намагайтеся максимально скоротити спілкування, залишаючись наодинці зі своїми роздумами.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У Стрільців цей день вдалий для навчання та швидких розв'язків складних ситуацій. Астролог не рекомендує вам зациклюватися на негативних моментах і піддаватися на провокації.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У Козерогов день сприятливий для відпочинку та релаксу. Присвятіть час собі та власним потребам. Павло Глоба радить зайнятися тим, що приносить вам задоволення і приносить натхнення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Астролог радить Водоліям більше відпочивати у цей день та відновлювати свої сили у тиші та спокої. Загалом день буде спокійним.

Риби (19 лютого — 20 березня)

У Риб у цей день можливі навантаження, як фізичні, так і моральні. Не варто захоплюватися активним способом життя.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на тиждень з 21 по 27 лютого.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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