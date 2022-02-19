Близнюкам варто уникати авантюр, а Ракам краще не поспішати: гороскоп Павла Глоби на 20 лютого

Відомий астролог Павло Глоба, який раніше склав гороскоп на березень, дав також прогноз на 20 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку, пише slovofraza.com.

Овен

Овнам потрібно зробити різноманітність у свій вихідний день. Останнім часом вас поглинула рутина. Намагайтеся зробити все, щоб бути задоволеними сьогоднішнім днем.

Телець

На Тельців чекає виконання дрібних справ. Друга половина дня вдала для відпочинку та спілкування з рідними.

Близнюки

Астрологи радять Близнюкам уникати авантюр цього дня, адже вони нічого доброго вам не принесуть.

Рак

Сьогодні поспіх у справах протипоказаний. Виконуйте все спокійно, а якщо щось не встигаєте — не бійтеся попросити про допомогу рідних.

Лев

Сьогодні можуть дати себе знати люди, які давно зникли з вашого життя. Відновлювати спілкування чи ні — справа ваша. Вчиняйте так, як вам підказує серце.

Діва

На Дів чекають деякі внутрішні конфлікти вдома. Намагайтеся бути добрішими і не провокувати ще більший розпал сварки.

Терези

Самотні представники знака можуть почати сьогодні романтичні стосунки. Будьте собою і тоді ви обов'язково сподобаєтеся протилежній статі.

Скорпіон

Почніть продавати сьогодні ідеї, про які ви думаєте вже не перший місяць. Вірте у свої сили, і тоді у вас все вдасться.

Стрілець

Спробуйте сьогодні усамітнитися заради свого ж блага. Неділя — зручний день для роздумів, планів, визначення цілей та вирішення найважливіших особистих питань.

Козеріг

Говоріть цього дня лише правду, адже брехня може скоро випливти. У цей день можливі дрібні конфлікти та непорозуміння.

Водолій

День чудово підходить для того, щоб зайнятися своїм зовнішнім виглядом. Можете оновити зачіску чи гардероб.

Риби

Рибам не радять сьогодні витрачати гроші на шопінг. Навіть незважаючи на те, що в магазинах зараз останні акційні дні, не факт, що вам потрібне саме все, що вам сподобається.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на тиждень з 21 по 27 лютого.

Фото: pixabay.com

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