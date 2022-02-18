З ними жарти погані: астрологи назвали ТОП-5 найжорстокіших і найбезсердечніших знаків зодіаку

В усіх людях є темний початок, але дехто має схильність до грубості більше за інших. Астрологи назвали знаки зодіаку, які відрізняються особливою жорстокістю та безсердечністю, пише сайт ВМ .

Овни

За характер Овнів відповідає їхня стихія — Вогонь. Вони дуже довірливі і вразливі, але якщо зачепити їхню гордість або обдурити почуття, це змінюється потоком жорстокості на адресу кривдника. Вони будуть бити в найуразливіше місце і насолоджуватися стражданнями людини.

Помстою їх зупинити складно, вони збережуть у пам'яті всі дрібниці, якими не потрапив їм колишній друг, партнер, колега чи коханий. Причому вони не обмежуються лише словесною жорстокістю. Вони б'ють по-справжньому. Так що бійки та домашнє насильство з боку Овнів — не рідкість.

При цьому вони можуть швидко охолонути і першими піти на світову. Але не варто помилятися — це лише тимчасовий перепочинок.

Близнюки

Близнюки славляться, як товариські, оточені друзями та приятелями товариші, їм важко перебувати на самоті. Але в цьому і небезпека — у натовпі вони мають уміння вивідати все і про всіх. Отже, чужі таємниці, секрети, надії та сподівання для них не секрет.

Близнюкам властива подвійність почуттів. Сьогодні вони люблять когось, а завтра без зазріння совісті готові зрадити. Вони з легкістю змінюють і не бачать у цьому лиха. Причому достукатися до них часто просто неможливо через їхній безмірний інфантилізм і зацикленість на собі. Можливо, вони і не хочуть зла, але своїм безсердечністю ранять близьких ще сильніше.

Леви

Леви — королі не лише природи, а й астрології. Вони купаються в променях чужої уваги і потребують постійного підтвердження з боку, що вони є ідеальними. Самі вони вважають так само. Але якщо щось не за ними — чекай на лихо.

Левам властива лють, що береться з нізвідки, вони горді і зневажають «негідних». Не можна переходити Леву дорогу, щоб не обзавестися ворогом на все життя. Буквально! Представники цього знака можуть мати ненависть на адресу людини, яка нічого поганого їм не зробила. І підживлюють злісний вогонь все новими причіпками на адресу бідолахи.

Скорпіони

Тут і говорити нічого — репутація Скорпіона біжить попереду. Всі знають, що Скорпіони вперті та підступні, але вони ще й дуже жорстокі. І найбільше страждають від цього їхні близькі — члени сім'ї, друзі та кохані, пише Кур'єр. Середа. Бердськ.

Скорпіони ревниві, підозрілі та злопам'ятні. Вони не прощають чужих зрад, але самі часто ходять ліворуч. Про їхню мстивість можна складати легенди. Вони вміють вивернути душу людини буквально навиворіт, потім змусити її повірити, що все в минулому, а в найнесподіваніший момент вжалити ще сильніше.

Щоб придушити цю природну жорстокість, потрібно обдарувати Скорпіонів любов'ю — вони потребують її. Саме її відсутність — справжнє і уявне — псує їх характер ще більше.

Козероги

Астрологи вважають, що Козероги можуть бути найбездушнішими з усіх знаків зодіаку. Вони егоїсти, розважливі та вперті люди, яким не властиві емоції. Втім, останні можуть успішно розігрувати на публіку, коли йдуть до своєї мети.

Козероги люблять владу і найбільше задоволення приносить їм придушення чужої волі. Якщо їм попалася сильна, впевнена в собі людина, вони «копатимуть» під неї доти, доки не зламають і її.

Є в такому характері і деякі плюси — вони не будуть інтригувати і пліткувати за спиною в інших. Натомість вони будуть монотонно псувати настрій, завдавати удару за ударом, щоб жертва навіть не сумнівалася, що це робиться навмисне.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали трьох знаків зодіаку, яким вдасться впоратися з усіма проблемами, починаючи вже з сьогодні, 18 лютого.

439

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter