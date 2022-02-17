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Гороскоп

Астролог назвав три знаки зодіаку, здатних на самопожертву

15:06 17 лютого 2022
Знаки зодіаку

Якщо Стрільців, Овнів і Близнюків називають найдопитливішими знаками зодіаку, то Раків, Козерогів та Риб — найжертовнішими.

Як пише slovofraza.com, люди, народжені під цими знаками, здатні пожертвувати собою заради інших.

Найжертовнішим знаком зодіаку називають Рака, який влаштований так, що буде щасливим лише у тому випадку, якщо й близькі відчуватимуть таке почуття. Для того, щоб зробити близьких щасливими, Раки готові на все.

Козерог також здатний пожертвувати багато чим, проте у цьому випадку більше йдеться про роботу. Представники цього знаку зодіаку багато про що забувають, «забивають» на стосунки, а все заради того, щоб досягти мети, знайти своє місце у житті, стати авторитетним.

Романтичні Риби жертвують собою заради кохання. Їм хочеться кохати і бути коханими. Заради цього світлого почуття вони готові на все, що завгодно. На жаль, іноді це призводить до полону токсичних відносин — все життя доводиться терпіти неналежне до себе ставлення.

Про те, яким шести знакам зодіаку судилося змінити своє життя у першій половині березня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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