Один із найбільш невдалих днів: що зміниться для п'яти знаків зодіаку 16 лютого

Сніжна повня, що відбудеться о 18.56 16 лютого, різко змінить життя п'яти знаків зодіаку. Окрім Місяця у сузір'ї Лева, на 16 лютого випадає ще й зближення Венери з Марсом, а тому астрологи вважають день одним із найбільш невдалих. Про це повідомляє Slovofraza.

Для Овнів період повні буде не надто приємним через дратівливі прикрі дрібниці, але з'явиться привід тверезо оцінити свої знання та стосунки з людьми.

На Тельців чекають напружені 1−2 дні, повні неприємних обов'язків та зустрічей з токсичними людьми.

У Близнюків з'явиться бажання порушити раніше складені плани. Астролог пропонує двічі подумати, перш ніж наважитися на авантюри.

Ракам повний Місяць подарує можливість змінити життя на краще, але про обережність все одно забувати не варто.

У Лева з'явиться потяг до самовдосконалення, позбавлення від всього негативного, що не давало стати кращим.

До Дів у повний Місяць можуть повернутися втрачені речі, а ось непродумані покупки принесуть розчарування.

Для Терезів повний Місяць обернеться конфліктами, суперечками, скандалами. Важливо стежити за словами і не говорити зайвого.

Для Скорпіонів Сніжна повня означає ризик дорожніх пригод. Далекі подорожі можуть не принести бажаного результату.

Стрільцям астролог обіцяє важкий період, тому краще не планувати на вечір жодних копітких занять та відповідальних справ.

Козерогу в період повні варто виявити вірність своїй мрії і допомогти здійснитися бажанням інших.

Водоліїв астролог застерігає, що в повний місяць багато справ не вдаються з першого разу і роботу доводиться переробляти.

Рибам астролог радить не ризикувати своїм нинішнім становищем, обдумувати вчинки, у складній ситуації залишатися спостерігачами.

Фото pixabay.com

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