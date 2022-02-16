Нинішній день може виявитися досить мінливим та непередбачуваним. Імовірний зрив якихось домовленостей, а події, що відбуваються, можуть докорінно змінити плани. Несподівані звістки застануть зненацька і змусять відмовитися від намічених справ. Буде дуже напруженим емоційне тло, через що можливі сварки та конфлікти. Зірки радять у цей день проявляти терпіння та дипломатичність, а також бути обережними там, де справа стосується здоров'я та грошей.

Раку всі важливі питання слід вирішувати самостійно. Не варто сподіватися на відчай і брати на себе те, з чим не зможете впоратися. Проявіть особливу обережність у фінансових питаннях, оскільки є велика ймовірність втрат. Не беріть і не давайте гроші у борг. Небажано сьогодні вирушати у далекі поїздки.

Діва у цей день ризикує зробити масу необачних вчинків, що може призвести до негативних наслідків. Важливо сьогодні не поспішати та ретельно продумувати свої кроки та дії. Варто бути обережнішим при роботі з ріжучими інструментами, а також у своїх висловлюваннях — ваші шпильки та критика можуть спровокувати обурення в оточення.

Рибам сьогодні не треба довіряти всьому сказаному. Ретельно перевіряйте інформацію, що надходить, щоб не наробити дурниць і помилок. На службі непросто будуть складатися відносини з колегами, причиною цього можуть стати суперечки та розбіжності. Намагайтеся розумно витрачати гроші, уникайте непотрібних покупок. Зірки радять у цей день утриматися від занять екстремальними видами спорту, оскільки є великий ризик серйозних травм.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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