Повний Місяць у Леві: що категорично заборонено робити 16 лютого

16 лютого жителі Землі можуть спостерігати повний Місяць. Повний Місяць у Леві — це магічний час. На думку експертів, день буде успішним у тому випадку, якщо бути обачними та не приймати рішення, покладаючись на емоції. Останній повний Місяць цієї зими буде важливим етапом життя, коли від вибору шляху залежатиме майбутнє, передає сайт «Слова Фрази».

Що не варто робити у повний Місяць

У лютневий повний Місяць не можна конфліктувати. Цього дня особливо важливо знаходити компромісні рішення, щоб не налаштувати проти себе оточення.

Не варто ухвалювати серйозні рішення. Цей день підходить для планування, щоб у майбутньому не натрапити на труднощі.

Астрологи рекомендують не здійснювати імпульсивних покупок та не брати грошей у позику, щоб виключити фінансові труднощі у майбутньому.

16 лютого не можна піддаватися емоціям та обіцяти те, що виконати у строк буде неможливо.



Що можна робити у повний Місяць 16 лютого

Це чудовий час для того, щоб зайнятися коханим хобі та зняти стрес.

Варто також зайнятися прибиранням та сміливо викинути непотрібні речі, які захаращують будинок.



Можна зайнятися медитацією. Духовні практики допоможуть зняти напругу та знайти спокій, необхідний для прийняття певних рішень та позитивного спілкування з оточенням.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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