Загалом сьогоднішній день виявиться сприятливим для вирішення багатьох справ. Проте зірки попереджають, що слід уникати поспіху та метушні, якщо хочете досягти хороших результатів. Не виключені незаплановані великі покупки та поїздки. Можуть надійти цікаві ділові пропозиції. Це вдалий час для початку ремонту в будинку, перестановки меблів.

На Близнюків чекає активний та насичений різноманітними подіями день. Вдало пройдуть важливі зустрічі та перемовини, виявляться дуже вигідними укладені угоди. Матимете можливість довести до кінця розпочаті раніше справи. Поїздки принесуть багато позитивних вражень. Це слушний час для того, щоб зайнятися спортом, а також позбутися шкідливих звичок.

Легкий та вдалий день очікується у Терезів. Багато що буде добре виходити, термінові справи не потребуватимуть особливих зусиль. Вдасться налагодити нові ділові контакти. Ймовірне отримання хороших новин та цікавих пропозицій. Деякі зможуть знайти додаткове джерело заробітку.

Рибам світила обіцяють спокійний і приємний день. Зумієте легко впоратися з усіма наміченими справами, позитивно розв`язати фінансові питання. Зараз слушний час для втілення своїх давніх ідей та планів. Можна також вирушати у подорожі або розпочинати ремонтні роботи. У особистому житті не виключені приємні сюрпризи.

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