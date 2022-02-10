Напружені дні у Раків, Риб та Дів: гороскоп на вихідні для всіх знаків зодіаку

Події на вихідних 12−13 лютого визначатимуться наближенням Сніжної повні. Астролог склав прогноз для всіх знаків зодіаку, як краще провести вікенд. Про це повідомляє Rsute.

Овну на вихідних варто приділити увагу особистому, у стосунках із коханою половинкою буде повна гармонія. У досягненні цілей не варто розраховувати на чиюсь підтримку.

Тельцям субота та неділя принесуть складнощі у стосунках з оточуючими, а також можливість поглянути на свої вчинки збоку. Астролог просить бути уважнішими з фінансами.

Близнюкам варто бути обережнішими у всіх фінансових справах. Вихідні принесуть невеликі приємні сюрпризи та свіжі корисні ідеї.

На Раків чекають напружені дні, повні протистоянь із сильним опонентом. Якщо вдасться здобути перемогу у цій боротьбі, то це буде початком великих змін у житті.

Леву астролог обіцяє дні сприятливі для дискусій, переконання супротивників, перетягнення на свій бік тих, хто сумнівається, примирення давніх опонентів.

Для Дів вихідні будуть сповнені перешкод. Не виключені фінансові труднощі, підступи недоброзичливців. Доведеться тримати себе в руках і не піддаватися емоціям.

Терезам субота і неділя принесуть виконання бажань, досягнення поставлених цілей. На вихідних вдасться розслабитись у комфорті.

Скорпіону краще нічого не планувати на вихідні та не приймати важливих рішень. Доля сама підкине трохи приємних сюрпризів.

Стрільцям астролог обіцяє нових друзів, хороших союзників, відкриття нових можливостей і вдалі збіги. Дні будуть добрими для планування.

Козерогам варто відкривати для себе нові кола спілкування, планувати майбутнє, не забувати про старших родичів.

Для Водолія зараз не найкращий час, щоб слідувати чужим порадам. Краще довіритися власному внутрішньому голосу. Астролог обіцяє: труднощі, що зараз здаються непереборними, успішно вирішаться.

Риб на вихідних чекають неприємності, даремні покупки, є ризик посваритися з близькими людьми.

Фото pixabay.com

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