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Гороскоп

Яким чотирьом знакам зодіаку треба подбати про здоров'я — гороскоп на 10 лютого

9:33 10 лютого 2022
правильне харчування

Очікується досить легкий та сприятливий день. Він допоможе розв'язати багато проблем, знайти відповіді на запитання, які хвилюють. Добре вдаватимуться справи, які вимагають фантазії та творчого підходу. Ймовірно покращення фінансового стану. Особливої уваги цього дня вимагатиме здоров'я. Може погіршиться самопочуття тих, хто реагує на зміну погоди, а також на геомагнітну активність. Намагайтеся вжити всіх заходів для того, щоб мінімізувати вплив негативних факторів на ваш організм.

Овну слід подбати про стан шлунково-кишкового тракту. Намагайтеся дотримуватись правильного режиму харчування. Відмовтеся від гострої, солоної їжі, а також від газованих напоїв.

Для підтримки свого організму в тонусі Тельцю сьогодні слід якомога більше бути на свіжому повітрі. Піші прогулянки вплинуть на дихальну, нервову та серцево-судинну системи.

Найуразливішим місцем у Стрільця у цей день виявиться горло. Важливо не переохолоджуватися і не вживати холодні, а також гарячі напої. Сьогоднішній день підходить для початку курсу схуднення.

Водолію потрібно подбати про стан водно-сольового балансу в організмі. Намагайтеся пити не менше ніж півтора літри води на день, обмежте до мінімуму вживання солі. Додайте в свій раціон їжу, багату на вітаміни.

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