Число має значення: у які дні місяця народжуються найщасливіші люди

Астрологи та нумерологи стверджують, що у кожного знака зодіаку є свої магічні числа, які впливають на життя людини на краще чи на гірше. Вважається, що вже при народженні ці цифри здатні наділяти людину позитивними емоціями, пише сайт Rsute.

Овен

Найуспішнішими днями для народження людей під цим знаком вважаються 2,8,24 та 29 числа. Як стверджують езотерики, ці дати надають характеру Овнів неймовірну силу, що допомагає їм досягати бажаних результатів у подальшому житті.

Телець

Удачливі Тельці народжуються 2, 5 та 30 числа. Ці дати приносять сузір'ям успіх у всіх починаннях, щоб ті з легкістю могли досягти щастя на своєму шляху.

Близнюки

Представники цього знака зодіаку, можливо, сильніше за інших залежать від магії чисел. Тому народитися 1, 2 або 19 числа буде для них великою підмогою на життєвому шляху.

Рак

Раки, що з'явилися на світ 1, 2, 7, 8, 12 та 30 числа, здатні буквально притягувати до себе удачу, навіть якщо раптом захочуть зачинитися в себе вдома й постраждати. Народжені цими днями роблять з Раків прекрасних компаньйонів з бізнесу.

Лев

Народившись 4, 8, 12, 22 і 30 числа Леви можуть зовсім не турбуватися про питання щастя в особистому житті — воно прийде до них за найменшого їхнього бажання. Такою є магія чисел.

Діва

Для Дів характерне постійне прагнення чогось нового й непізнаного. Народившись 2, 6, 28 або 30 числа, вони можуть бути впевнені, що кожне відкриття буде для них корисним та приємним.

Терези

Терези, що з'явилися на світ 7, 8, 9, 10, 28 числа — це лідери «по праву народження», як запевняють астрологи та нумерологи. З них виходять чудові полководці та видатні керівники.

Скорпіон

Про різкість представників цього знака йде багато анекдотів, але насправді Скорпіони завжди готові домовлятися. А якщо вони народилися 1, 2, 10 або 29 числа, то привернути оточення себе для них нічого не коштуватиме.

Стрілець

Стрільці, які народилися 5, 8, 18, 10, 20 та 23 числа — одні з найуспішніших, адже вони знають, як привернути до себе увагу та вміло цим користуються для досягнення своїх цілей.

Козоріг

Трудоголізм Козорогів майже завжди дає цілющі плоди, а якщо вони ще й народилися 1, 5, 3, 11 чи 23 числа, то перешкод до підкорення світу для них просто не існує.

Водолій

Вдалі дні народження для Водоліїв це 1, 6, 7, 8, 14 або 12 число. Ці дати сприяють наділенню представників знака неймовірним розумом та талантом.

Риби

За Рибами, що народилися 7, 14, 29, 28, 5 та 10, успіх ходить слідом й не відпускає їх. Ці дати дарують представникам цього знака приголомшливу впевненість у собі, завдяки якій вони здатні згорнути гори.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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