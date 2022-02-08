Проблеми у Раків та Скорпіонів та довгоочікувана пропозиція для Риб: життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться до 14 лютого

У період з 8 по 14 лютого зірки допоможуть підготуватися до життєвих змін, які ось-ось наздогнать деяких представників зодіакального кола. Такий прогноз озвучив відомий російський астролог Павло Глоба, який раніше попередив про кардинальні зміни у лютому для шести знаків зодіаку.

Йдеться про Раків, Скорпіонів та Риб, зазначає slovofraza.com.

Рак. Вам цього тижня не слід беззастережно довіряти незнайомцям. Якщо виникають якісь життєві проблеми або потрібно ухвалити складне рішення, обов'язково радься з людьми, які вам близькі. Тим більше, що будь-яка пропозиція, яка видасться вам вигідною, швидше за все, виявиться шахрайством та обманом.

Скорпіон. Проблеми стосуватимуться багатьох сфер вашого життя, але будуть неоднорідними. Щось вас потішить, щось, можливо, засмутить. Але концентруватися на негативі не варто, будь-які неприємності будуть тимчасовими. Якщо ви налаштуєтеся на позитив і відкинете поганий настрій, то набагато швидше зможете повернути та покращити свої позиції.

Риби. Ви можете радіти — довгоочікувана пропозиція від партнера надійде вже цього тижня. А ось професійну діяльність доведеться оцінити критичним поглядом, щоби внести певні зміни.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали трьох знаків зодіаку, представники яких у лютому несподівано розбагатіють.

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