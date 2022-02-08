27.83 / 28.07 31.69 / 32.08
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Проблеми у Раків та Скорпіонів та довгоочікувана пропозиція для Риб: життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться до 14 лютого

22:00 8 лютого 2022
Проблеми у Раків та Скорпіонів та довгоочікувана пропозиція для Риб: життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться до 14 лютого

У період з 8 по 14 лютого зірки допоможуть підготуватися до життєвих змін, які ось-ось наздогнать деяких представників зодіакального кола. Такий прогноз озвучив відомий російський астролог Павло Глоба, який раніше попередив про кардинальні зміни у лютому для шести знаків зодіаку.

Йдеться про Раків, Скорпіонів та Риб, зазначає slovofraza.com.

Рак. Вам цього тижня не слід беззастережно довіряти незнайомцям. Якщо виникають якісь життєві проблеми або потрібно ухвалити складне рішення, обов'язково радься з людьми, які вам близькі. Тим більше, що будь-яка пропозиція, яка видасться вам вигідною, швидше за все, виявиться шахрайством та обманом.

Скорпіон. Проблеми стосуватимуться багатьох сфер вашого життя, але будуть неоднорідними. Щось вас потішить, щось, можливо, засмутить. Але концентруватися на негативі не варто, будь-які неприємності будуть тимчасовими. Якщо ви налаштуєтеся на позитив і відкинете поганий настрій, то набагато швидше зможете повернути та покращити свої позиції.

Риби. Ви можете радіти — довгоочікувана пропозиція від партнера надійде вже цього тижня. А ось професійну діяльність доведеться оцінити критичним поглядом, щоби внести певні зміни.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали трьох знаків зодіаку, представники яких у лютому несподівано розбагатіють.

232

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

в&#39;ячеслав узелков

Марино, прощавай назавжди? В'ячеслав Узелков заявив, що одружується вдруге

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

Винник та Таюне

«Як грім серед ясного неба»: Таюне розповіла про можливу причину сліз

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.