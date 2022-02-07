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Гороскоп

На три знаки зодіаку чекає успіх у справах: гороскоп на 7 лютого

8:14 7 лютого 2022
зодіак

Сприятливий день для різних починань, комерційних угод, вирішення важливих питань. Можна займатися оформленням документів у державних інстанціях, вирушати у далекі подорожі. Вдасться знайти підхід навіть до найнезговірливіших людей, а в спірних ситуаціях — швидко досягти компромісу. З грошима у цей день слід поводитися обережно. Бажано утриматися від великих придбань та фінансових вкладень.

У Тільця в цілому день виявиться вдалим як у плані роботи та кар'єри, так і в особистому житті. Колеги прислухатимуться до вашої думки, а керівництво гідно оцінить вашу запопадливість. Ті, хто шукає нове місце роботи, сьогодні можуть знайти саме те, що хотіли. Вечір підходить для дружніх зустрічей та романтичних побачень.

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Відмінний й плідний день очікується у Терезів. Ви зможете зробити набагато більше, ніж планували. З'явиться можливість повернутися до своїх відкладених проєктів або розпочати реалізацію давно виношуваної ідеї. Ймовірно, отримання хороших новин, що стосуються кар'єрного зростання. У особистому житті не виключені приємні сюрпризи.

Козоріг, якщо виявить більше ініціативи та завзятості, зможе домогтися відмінних результатів у справах. Намагайтеся у всьому розраховувати лише на свої сили та можливості. Інтуїція допоможе при ухваленні важливих рішень. Вечір обіцяє пройти легко та приємно, він подарує можливість поспілкуватися з цікавими людьми.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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