Лютий подарує кілька дат, які серед нумерологів вважаються дуже сприятливими для втілення в життя сміливої мрії. Першою такою датою буде «дзеркальне» 2 лютого (02.02). Другим ще більш потужним «дзеркалом» стане 22 лютого (22.02.2022). Але загадувати бажання в «дзеркальну» дату необхідно за особливими правилами, і не для всіх мріянь магія двійок спрацьовує.

Скупчення двійок у даті 02.02 посилює міць стихії Води. У найбільшому виграші будуть водні знаки зодіаку, а саме Рак, Скорпіон і Риби.

Двійка в нумерології пов'язана, окрім водної стихії, ще й з Місяцем та повнями. Вважається, що 02.02 необхідно загадувати бажання не на роки вперед, а такі мрії, передумови для втілення яких складуться в період до найближчого повного Місяця. Сніжна повня настане увечері 16 лютого, тому й бажання потрібно формулювати з урахуванням цієї дати.

Загалом двійка допомагає внести гармонію в життя, вибрати правильний із двох варіантів. Тому бажання на день двійки можуть бути пов'язані з вибором між двома місцями проживання, двома партнерами тощо.

Стихія Води, за яку відповідає двійка, відрізняється постійним рухом, мінливістю. Тому, загадуючи бажання 2 лютого, необхідно не просто озвучити свою мрію, а й сформулювати її максимально точно, а потім ще й зафіксувати — записати або намалювати і обов'язково зберегти результат.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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