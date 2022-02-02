Загалом очікується непоганий день. Багатьом він принесе надію та подарує натхнення. Це час для активних дій. Слід рухатися вперед, не звертаючи уваги на дрібниці та не боячись труднощів. Важливо зберігати душевний спокій та уникати розбіжностей з оточенням. Можна братися за те, що раніше не виходило. Вдалими виявляться різні експерименти, а також великі придбання. Деякі зможуть покращити своє фінансове становище.

Раку день подарує непогані шанси для намічених планів. Це також слушний час для пошуку нової роботи або додаткового джерела заробітку. Буде можливість побувати в цікавих місцях та познайомитись із незвичайними людьми. Вечір обіцяє приємний відпочинок в дружній компанії.

У Терезів ймовірний прогрес у справах, успіх у комерційній діяльності. Вдало обіцяють пройти переговори. Зумієте знайти нових ділових партнерів, заручитися підтримкою впливових осіб. На романтичному фронті можливе перспективне знайомство.

На Стрільця чекає активний та плідний день. Зумієте швидко впоратися зі своїми професійними обов'язками, вирішити важливі питання, пов'язані з грошима. Ймовірно отримання привабливих ділових пропозицій. Це також сприятливий час для реалізації давніх ідей.

Раніше відомий астролог, двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав на лютий загальний гороскоп для всіх знаків зодіаку, а також гороскоп кохання на цей місяць та гороскоп здоров'я.

Фото Pixabay

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