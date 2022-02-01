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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку сьогодні треба бути дуже обережними та уважними — гороскоп на 1 лютого

9:44 1 лютого 2022
гороскоп

День буде сповнений спокус, а також переживань та хвилювань. Навіть найспокійнішим людям сьогодні виявиться складно зберегти самовладання. Під впливом сильних емоцій є великий ризик зробити необачні кроки та помилки. Слід з обережністю та обачністю поставитися до отриманих пропозицій, хоч би якими привабливими вони не здавалися. Будьте терпимішими у стосунках з навколишніми, не висувайте надто великих вимог.

Для Тельця день виявиться не таким уже й поганим. Найактивніші та рішучі зуміють досягти хороших результатів. Але все ж у багатьох сферах життя від вас буде потрібна обережність. Особливу увагу зверніть на фінанси. Утримайтеся від будь-яких інвестицій та походу по магазинах. Уникайте розбіжностей із близькими, намагайтеся будь-якими способами згладити гострі кути.

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У Скорпіона обставини можуть складатися сьогодні не найсприятливішим чином, але все ж таки будуть приводи й для радості. Не здавайтеся тільки та не зупиняйтеся на півдорозі. На роботі велика ймовірність виникнення нестандартної ситуації, що вимагатиме від вас витримки та максимальної зібраності. Намагайтеся уникнути суперечок із колегами та начальством, не нав'язуйте їм свою точку зору.

Суперечливий день світила обіцяють Водолію. Багато що начебто буде складатися непогано, але почуття тривоги й хвилювання не залишить вас протягом усього періоду. Приймаючи важливі рішення, намагайтеся керуватися не емоціями, а здоровим глуздом. Уважно вивчайте документи, які збираєтеся підписувати, і не піддавайтесь сьогодні спокусі витратити надто багато грошей.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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