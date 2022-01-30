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Гороскоп

Успішний день для Терезів та романтичний — для Стрільців: гороскоп Павла Глоби на 30 січня

10:31 30 січня 2022
гороскоп

Неділю, 30 січня, всім знакам зодіаку варто провести із сім'єю та приділити час самоосвіті. Таку рекомендацію дав Павло Глоба. Гороскоп від відомого астролога наводить FTimes.

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Овнові астролог радить приділити увагу другій половинці. Настав час прояснити, що відбувається у ваших стосунках.

Для Тельців настав день, сприятливий для нових планів, навчання, завершення нинішніх проектів.

Близнюкам гороскоп радить не залишатися на самоті, а зустрітися з рідними та близькими.

Ракам варто провести день, навчаючись чомусь новому, і не боятися ризикнути.

Для Лева прийшов день оновлення. Почати можна з гардеробу, позбавившись від всього, що більше не приносить радості.

Діві день принесе радісні новини, здійснення сміливих мрій та привід для гордості за себе.

Вдалим буде день і для Терезів, неділя подарує гарний настрій, виконання всього запланованого.

Скорпіонам настав час будувати плани на майбутнє, а другу половину дня присвятити корисним зустрічам.

Стрільцям неділя подарує романтичний настрій і сприятиме побаченням.

Козерогам Глоба радить не працювати в неділю, а спробувати розслабитися, переключитися на цікаву книгу або інше продуктивне заняття.

Водоліям варто приділити увагу спорту та правильному харчуванню, щоб почуватися на висоті.

У Риб може з'явитись привід для паніки, але астролог запевняє: хвилюватися немає причини, зірки на вашому боці.

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