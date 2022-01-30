Успішний день для Терезів та романтичний — для Стрільців: гороскоп Павла Глоби на 30 січня

Неділю, 30 січня, всім знакам зодіаку варто провести із сім'єю та приділити час самоосвіті. Таку рекомендацію дав Павло Глоба. Гороскоп від відомого астролога наводить FTimes.

Овнові астролог радить приділити увагу другій половинці. Настав час прояснити, що відбувається у ваших стосунках.

Для Тельців настав день, сприятливий для нових планів, навчання, завершення нинішніх проектів.

Близнюкам гороскоп радить не залишатися на самоті, а зустрітися з рідними та близькими.

Ракам варто провести день, навчаючись чомусь новому, і не боятися ризикнути.

Для Лева прийшов день оновлення. Почати можна з гардеробу, позбавившись від всього, що більше не приносить радості.

Діві день принесе радісні новини, здійснення сміливих мрій та привід для гордості за себе.

Вдалим буде день і для Терезів, неділя подарує гарний настрій, виконання всього запланованого.

Скорпіонам настав час будувати плани на майбутнє, а другу половину дня присвятити корисним зустрічам.

Стрільцям неділя подарує романтичний настрій і сприятиме побаченням.

Козерогам Глоба радить не працювати в неділю, а спробувати розслабитися, переключитися на цікаву книгу або інше продуктивне заняття.

Водоліям варто приділити увагу спорту та правильному харчуванню, щоб почуватися на висоті.

У Риб може з'явитись привід для паніки, але астролог запевняє: хвилюватися немає причини, зірки на вашому боці.

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