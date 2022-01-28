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Гороскоп

Меркурій подарує у лютому довгоочікуваний успіх чотирьом знакам зодіаку

23:00 28 січня 2022
зодіак

Початок лютого пройде під знаком ретроградного Меркурія. А з 14 лютого Меркурій перейде у знак Водолія. Це означає, що в останньому зимовому місяці найбільше везти буде знакам зодіаку, для яких Меркурій є планетою-покровителем.

Близнюкам Меркурій у лютому допоможе у створенні нових зв'язків, налагодженні ділових контактів. Планета надасть представникам цього знаку нові можливості для навчання. У фінансовій сфері життя удача чекає на представників даного знаку у другій половині місяця.

Діви, мабуть, отримають найбільше позитивної енергії Меркурія. Цих людей можна назвати найщасливішими у лютому. Їм усе вдаватиметься у сфері роботи, і їм вдасться позбутися проблем зі здоров'ям. В особистому житті теж настане лад та гармонія.

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На Терезів чекає великий успіх у любові та у шлюбі. Енергетика цих людей загалом стане стійкішою до будь-яких негативних впливів ззовні. У Терезів з'явиться бажання дбати про свою зовнішність та настрої. У лютому можна буде проявляти помірний егоїзм, бо настав час не віддавати, а отримувати.

Водолії стануть одними з найбільш щасливих людей, тому що Меркурій перейде в їхній знак зодіаку. На початку місяця вони зможуть набути впевненості й стати більш харизматичними, а в другій половині лютого їм частіше усміхатиметься успіх у нових починаннях. Астрологи наголошують, що наприкінці зими представникам знака можна шукати нову роботу, відкривати свій бізнес, просувати свої ідеї.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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