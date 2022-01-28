Грошова скрута Раків та непростий вибір Дів: на сім знаків зодіаку чекають зміни з 31 січня по 6 лютого

До початку нового року Синього Водяного Тигра за китайським календарем залишилося лише кілька днів. Астрологи дали рекомендації, як правильно провести останній день січня та перші дні лютого, щоб весь останній місяць зими був вдалим. В основному рекомендації стосуються жінок, пише «Слова Фрази».



Для Овна наступний тиждень сприятливий для турботи про своє здоров'я. Астрологи радять більше займатися спортом, бувати на свіжому повітрі та доглядати за собою. Важливо утриматися від критики та вторгнення у чуже життя.

Тільцям можна сміливо займатися переведенням стосунків на новий рівень. Загалом любовна сфера у період з 31 січня по 6 лютого процвітатиме. Самотні жінки цього знаку зможуть знайти другу половинку. Як відомо, хто хоче змінити своє життя, той докладає зусиль.



Представницям Близнюків у перші дні лютого планети подарують можливість виправити все на краще. Також цей тиждень добре підходить для самоаналізу та роботи над собою. Меркурій нарешті почне надавати підтримку, причому дуже потужну. Починається дуже сприятливий час.

Ракам варто бути особливо обережними у грошових питаннях: висока небезпека зустріти шахраїв. Експерти-астрологи радять Ракам дотримуватися обережності також і в коханні. Необхідно ухилятися від напружених суперечок та ситуацій з близькими людьми.



Представницям Лева планети та зірки принесуть неприємні звістки. Не виключено, що минуле може повернутися й змусити Левів зазнати якогось дискомфорту. Дрібні помилки, забуті обіцянки, колишні чоловіки — все це буде давати взнаки, викликаючи хворобливу ностальгію.

На Дів, можливо, чекає непростий життєвий вибір. Зірки говорять про те, що цього тижня можлива поява дилем, причому не найпростіших. Доведеться покінчити зі справді важливими справами, які давно відкладалися.



Терезам не варто очікувати дуже великого успіху. На представників цього знаку чекають як приємні сюрпризи, так і небезпечні. Загалом тиждень обіцяє бути досить мінливим та динамічним. Можливі доленосні зустрічі, раптові зміни.



У Скорпіонів енергетика зростатиме досить повільно. З іншого боку, навіть невелике зростання — це вже добре. Кінець цього тижня стане дуже важливим та сприятливим часом. У суботу та неділю велика ймовірність зустріти на своєму шляху дуже важливу людину.



Для Стрільця початок тижня буде дуже динамічним, тому є можливість зловити втому й негативний настрій. У цілому нині період сприятливий для пригод, романтики, роботи.



У Козорогів настає час, коли просто не можна залишатися осторонь. Потрібно діяти рішуче, сміливо. Відмінними помічниками для жінок цього Знаку стануть близькі люди. Не варто відмовлятися від їхньої підтримки, особливо якщо вони наполягають на тому, щоб допомогти.



У Водоліїв початок тижня буде досить неспокійним. З 4 числа життя цих людей стане набагато кращим, нехай це буде помітно далеко не відразу. На Водоліїв прекрасної статі чекають перемоги на всіх життєвих напрямках.



Найголовніше для всіх Риб у період з 31 січня до 6 лютого — перестати перетягувати на себе чужі проблеми. Важливо побути егоїстами, але не дуже явно показувати незацікавленість у чужих проблемах. Потрібно хоч трохи підтримувати близьких.



Нагадаємо, парапсихологи назвали небезпечні та сприятливі дні лютого та дали рекомендації, як поводитися у цей період.

Фото: https://ua.depositphotos.com

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter