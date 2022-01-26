Хоч у розвідку, хоч на корпоратив: названо найкращих колег по знаку зодіаку

Січень майже добігає кінця і робочий ритм набирає обертів. Хтось намагається зануритись в роботу після затяжних різдвяних свят, а комусь взагалі доводиться з труднощами вливатись у новий колектив. Адже колег підбирати ще важче, ніж знайти партнера у житті: у вас не завжди є вибір.

Втім, астрологи вважають, що на новому робочому місці важко не всім новачкам: видання Times of India назвало знаки зодіаку, з представників яких виходять найкращі колеги та співробітники.

Телець

Він відрізняється терплячістю, надійністю та врівноваженістю. Такий колега завжди допоможе та підтримає нові проекти. Цей знак зодіаку управляється Венерою — планетою любові, краси і грошей, тому Тельці мають чудовий смак і вміють цінувати якість. Вони знають, як проторити стежку до процвітання компанії.

Рак

Представники цього знаку завжди дбають про членів колективу. Вони емоційно вкладаються в добробут інших людей і починають більше любити свою працю, розуміючи, що завдяки їм чиєсь життя стає кращим. Раки зазвичай стають фантастичними менеджерами. А їх чуйний характер допомагає їм підтримувати і гідно оцінювати кожного члена їх команди.

Діва

Вони вміють звертати увагу на найдрібніші деталі і завжди доводять справу до кінця. Діви ніколи не покинуть роботу, зробивши її лише наполовину. Це дуже обережні та методичні люди. Перш ніж ухвалити рішення, вони зважать всі «за» і «проти». Незважаючи на те, що така поведінка може бути незрозумілою для інших — більш моторних — колег, Діви можуть переконати всю команду зробити крок назад, щоб краще вивчити проект і виявити його вади.

Терези

Це добрі, привітні, тактовні та ділові люди. Вони працьовиті, розумні та чесні. Вони можуть стати відмінними колегами: незважаючи на те, що Терези не люблять витрачати час на балаканину, вони завжди готові зарядити колег командним духом і направити настрій в офісі у потрібне робоче русло.

Козеріг

Найзавзятіший, цілеспрямований і практичний знак зодіаку, Козероги часто викликають захоплення у роботодавців. Вони люблять з головою занурюватись у роботу і доводити її до кінця, одночасно просуваючись кар'єрними сходами.

Нагадаємо, що астрологи назвали дати небезпечних та сприятливих днів, які на нас чекають у лютому.

Фото Pixabay

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