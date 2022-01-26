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Гороскоп

Чудовий день: трьом знакам зодіаку 26 січня гороскоп обіцяє успіх у всьому

9:21 26 січня 2022
гороскоп

Нинішній день обіцяє чимало подій та зустрічей. З'являться цікаві справи, в які доведеться заглибитися. Це слушний період для реалізації своїх ідей та планів, головне — все ретельно продумати та чітко дотримуватися намічених пунктів. Деякі зможуть завести корисні знайомства, зробити вдалі покупки. А дехто сьогодні зможе здобути перемогу на амурному фронті, якщо не побоїться відкрито освідчитися у своїх почуттях.

У Тельця день виявиться вдалим у діловому плані. Ви без проблем впораєтеся з поставленими завданнями. Колеги прислухатимуться до вашої думки, а начальство гідно оцінить ваш нестандартний підхід до справи. Світила обіцяють непогані шанси тим, хто шукає нову роботу.

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Для Лева сьогоднішній день буде сприятливим у багатьох відношеннях. Вдасться здійснити все намічене і досягти значних успіхів на службі. Видається також шанс заручитися підтримкою впливових осіб в особливо важливій для вас справі. Це вдалий час для того, щоб почати боротьбу із зайвою вагою. В особистому житті вечір надасть чимало нагод для радості.

Відмінний день чекає на Терезів. Багато хто зможе здобути значні перемоги на багатьох фронтах, не докладаючи при цьому особливих зусиль. Вдасться знайти нових ділових партнерів, а укладені угоди виявляться дуже вигідними. Це чудовий період для шопінгу — придбані речі піднімуть настрій. У справах амурних зірки обіцяють приємні сюрпризи.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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