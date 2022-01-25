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Залишився тиждень: шаман розповів, як правильно загадати бажання та розбагатіти на китайський Новий рік

18:33 25 січня 2022
чоловік

За китайським календарем, 1 лютого починається рік Синього Водяного Тигра, під знаком якого пройде весь 2022-й. Під Новий рік заведено загадувати бажання.

Дослідник астрології Тибету, шаман Карагай розповів, як правильно сформулювати своє бажання, щоб Всесвіт його почув, пише «ВМ».

За його словами, бажання потрібно чітко й розбірливо написати чорним чорнилом на червоному папері (червоний у Китаї вважається кольором удачі). Перевіривши точність опису мрії, прибрати записку у таємне місце, про яке краще забути.

Карагай зазначив, що ті, що загадують багатство, мають пам'ятати, що воно не обвалиться раптово. Гроші прийдуть як нагорода за наполегливу працю.

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Виконання бажань, загаданих у Новий рік, шаман Карагай пояснює тим, що колективна енергія багатьох людей робить цей період енергетично сильним, здатним матеріалізувати думки та здійснювати мрії.

«Зарядженими» будуть цілих 15 днів, починаючи з 1 лютого.

У ці два тижні важливо бути дуже акуратним у помислах, адже всі вони можуть реалізуватись. Нікому не можна бажати зла, сумувати та думати про погане. Важливо дати волю радості, проявам кохання. Словом, насолоджуватися життям, а не нарікати на нього.

Шаман також нагадав, що новий 2022 рік за китайським календарем розпочнеться 1 лютого о 03:05 за пекінським часом. У Києві у той самий час буде 21:05 31 січня. Піднебесна, згідно зі своїм літочисленням, зустріне 4720 рік.

Нагадаємо, астрологи склали місячний календар на лютий 2022 року, в якому зазначили, що сприятливих днів на місяць буде набагато більше, ніж несприятливих.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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