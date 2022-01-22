Відомий астролог Павло Глоба вважає, що неділя, 23 січня, буде вдалим днем для відпочинку та спілкування з близькими. Він рекомендує провести його на природі разом з сім'єю чи друзями, пише сайт «Слова Фрази».

Овнам Глоба радить присвятити день дітям та провести весело час з рідними.

Тельцям рекомендується приділити час наведенню порядку у власному будинку. Неділя підходить для поновлення інтер'єру.

Близнюкам слід у цей день багато читати. Будь-яка інформація стане вам корисною у майбутньому.

Ракам сьогодні слід поговорити відверто з коханою половинкою. Вам потрібно вирішити чимало важливих питань, які ви вперто ігноруєте.

Леви цього дня захочуть побачити у собі зміни. Подумайте над тим, як хотіли б виглядати та вирушайте на перетворення.

Для Дів день буде позитивним. Конфлікти обійдуть вас, а рідні та близькі зможуть присвятити вам свій час.



Терезам варто присвятити день відпочинку. Намагайтеся по можливості відкласти всі завдання та роботу з документами.



Для Скорпіонів день вдалий для будь-яких угод з грошима. Сьогодні можете зайнятися шопінгом або, навпаки, відкласти частину грошей.

У Стрільців можлива зустріч з людьми з минулого.

Козороги сьогодні можуть знайти для себе нове джерело натхнення, яке стане для вас ковтком повітря.



Водоліїв доля підштовхне до рішучих дій в особистому житті. Попрощайтеся з тими, хто вам не підходить, і зробіть крок назустріч тим, хто для вас дуже намагається.



На Риб сьогодні чекає на комфортний й спокійний день. Ви можете втілити у реальність усі свої бажання.



Нагадаємо, у гороскопі на лютий 2022 року Павло Глоба обіцяє успіх вогненним знакам зодіаку.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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