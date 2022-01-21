Гороскоп Павла Глоби на 22 січня: Козероги проведуть час у комфортній атмосфері, а Овнам наполегливість допоможе досягти бажаного

Відомий астролог Павло Глоба впевнений, що субота, 22 січня, буде гарним днем для вирішення важливих завдань. Гороскопи кажуть, що деяким знакам варто подбати про здоров'я, а фінансовими та іншими важливими питаннями краще зайнятися у першій половині дня, пише slovofraza.com.

Овнам астролог радить не пропустити у другій половині дня важливий дзвінок, а також використати свою наполегливість для досягнення мети.

Тельцям суботній день подарує натхнення, тож краще присвятити вихідний творчості.

Близнюків чекає приємний і насичений день із цікавими знайомствами та радісними подіями.

Ракам доведеться провести день наодинці та присвятити суботу робочим питанням. Можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Левам настав час добре відпочити, перезавантажитися, приділити увагу сім'ї.

Діви в суботу будуть сповнені енергії, а тому зможуть і зі справами впоратися, і знайти час для романтики.

Терезам астролог радить провести день обдумано, рухаючись за заздалегідь підготовленим планом.

Скорпіону зірки обіцяють напружений день. Доведеться розділити невідкладні справи та завдання, які можуть зачекати.

Стрільцям варто уникати людних місць, посидіти вдома, зайнятися профілактикою хвороб.

Козерогам день потрібно присвятити повноцінному відпочинку в комфортній атмосфері та вирішити нарешті те питання, яке довго відкладалося.

Водолію потрібно буде серйозно зайнятися робочими моментами, а коли все буде зроблено, приділити час рідним.

Рибам зірки обіцяють повний подій день, можна помріяти про майбутнє, будувати плани на перспективу.

Нагадаємо, у гороскопі на лютий 2022 року Павло Глоба обіцяє успіх вогненним знакам зодіаку.

Фото pixabay.com

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