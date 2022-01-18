Сам собі талісман: астрологиня назвала чільну трійку найзахищеніших від вроків знаків зодіаку

Представники деяких знаків зодіаку мають сильне енергетичне поле, яке здатне відбивати всі спроби магічного втручання. Менше за інших уразливі люди вогненої та земляної стихій.

Астрологиня Яніна Пакетова стверджує, що на відміну від представників водної стихії, вони захищені від спроб недоброзичливців впливати на них або нашкодити їм, пише Аvrorra.com .

Діви від народження наділені паранормальними здібностями. Їхні слова часто бувають пророчими, а у справах вони неодмінно досягають поставленої мети. Ці люди самі здатні впливати на оточуючих завдяки сильній внутрішній енергії та особливому зв'язку з силами природи. Тому так зване «погане око» їм практично не страшне. Проте схильність до родових проклять — слабке місце Дів. Тому тільки довірчі та щирі стосунки в сім'ї можуть послужити надійним захистом від пристріту.

Хоч Скорпіони і належать до стихії Води, їхня магічна сила особливо виділяється на тлі інших знаків зодіаку. Вони мають сильний енергетичний потенціал і можуть стати містиками, медіумами або магами. Але навіть якщо представники цього знаку не володіють сакральними істинами, сильна інтуїція допомагає їм сховатися від пристріту. Крім того, Скорпіони самі здатні впливати на інших і можуть наврочити. Слабке місце — підвищена емоційність, через яку ці люди здатні самі собі зашкодити.

Вогняні Стрільці — найстійкіші у питанні пристріту. Більш того, вони рятують як себе, так і можуть бути своєрідним оберігом для близьких. З першого дня життя представники цього знаку захищені від різноманітних негативних впливів. Вони також здатні швидко відновлювати сили та своє енергетичне поле. Хоч Стрільці самі не вірять у магію, вони їй володіють — приваблюють у життя успіх, можуть зцілювати та надихати оточуючих.

Нагадаємо, що Рік Тигра за Східним гороскопом настане 1 лютого і принесе деяким знакам зодіаку несподівані зміни.

Фото з Pixabay

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