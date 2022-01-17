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Гороскоп

Кар'єрний зліт та робота до душі: відомий астролог назвав п'ять щасливців 2022 року

12:15 17 січня 2022
люди

У китайському календарі 2022 рік — це рік Чорного або Синього Водяного Тигра. Настане він 1 лютого.

За прогнозами астрологів, 2022-й буде відносно спокійним. Для багатьох знаків зодіаку рік він стане роком сприятливих змін.

За словами астролога Павла Глоби, успіх у 2022-ому супроводжуватиме кілька знаків зодіакального кола, передає сайт «Слова Фрази».

Для Овна зміни у 2022 році можуть бути несподіваними. Доля відкриє перед представниками цього знаку нові двері, які призведуть до успіху.

У Близнюків можливе заслужене кар'єрне зростання. Ті, кому робота не до душі, знайдуть нову, яка повністю відповідатиме очікуванням.

У Діви успіх стосуватиметься особистого життя та любові. Можливі нові романтичні стосунки.

Терезам доведеться докласти чималих зусиль, щоб досягти запланованого максимуму. Зірки обіцяють виконання заповітного бажання.

На Скорпіонів чекає успіх у професійній сфері. Їхня цілеспрямованість допоможе досягти кар'єрного зростання.

Нагадаємо, астрологи назвали найнесприятливіші дні 2022 року. У січні обережність слід проявити 31 числа.

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