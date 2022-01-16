Трьом знакам зодіаку сьогодні дуже важливо подбати про своє здоров'я: гороскоп на 16 січня

Неділя, 16 січня, обіцяє бути непоганим днем. Він сприятливий для спілкування та подорожей. Можна займатися вирішенням майнових та фінансових питань, розпочинати ремонтні роботи. Зірки радять у цей день звернути увагу на своє здоров'я, зайнятися профілактикою хронічних недуг, а також провести комплекс процедур, спрямованих на оздоровлення організму.

Раку сьогодні слід виявити особливу турботу про своє здоров'я. Імовірні стрибки артеріального тиску, можуть виникнути проблеми з опорно-руховим апаратом. Постарайтеся не нервувати через дрібниці, уникайте підняття важких речей і уважно дивіться під ноги.

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У Діви велика ймовірність підхопити інфекційне захворювання. Тому у цей день варто уникати великого скупчення людей, слід також ретельно дотримуватись правил гігієни. Потрібно бути дуже обережним із прийняттям нових лікарських засобів, оскільки існує ризик розвитку алергічної реакції.

Козерогу слід присвятити нинішній період активному відпочинку. «Рух — це життя» — ці слова мають стати для вас девізом сьогодення. Намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі, непогано було б зайнятися водними процедурами — все це вам піде тільки на користь і надовго зарядить життєвою енергією.

Раніше астрологи зазначали, що тиждень із 17 по 23 січня обіцяє бути спокійним, і складали жіночий гороскоп для всіх знаків зодіаку на цей період.

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Фото з Pixabay

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