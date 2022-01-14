Майя це передбачали: чиє життя кардинально зміниться у 2022 році згідно з гороскопом стародавніх індіанців Мексики

Стародавні знання індіанців майя збереглися до сьогодні. Особливу цінність представляють гороскоп та календар. Згідно з прогнозом майя, у 2022 році життя деяких представників зодіакального кола кардинально зміниться, пише OroscopodiOggieDomani.

Черепаха (22 травня — 22 червня)

Народженим у цей період доведеться трохи відпочити та зарядитись новими ідеями. Черепахи відчують приплив енергії у різних галузях, але найкраще події розвиватимуться у робочій сфері. Не виключено, що Черепахи опиняться серед кращих співробітників, за що по праву отримають непогану винагороду. Проте Всесвіт періодично вириватиме їх з зони комфорту, змушуючи все більше працювати над собою.

Скорпіон (22 червня — 23 липня)

Цей рік буде заповнений масою цікавих вражень. Скорпіонів чекають нові місця та люди, цілком можливий переїзд. У будь-яких справах слід слухати голос серця — тільки так вдасться бути по-справжньому щасливим.

Сова (24 липня — 23 серпня)

У 2022 році Сови зіштовхнуться зі змінами у всіх життєвих сферах, крім робітничої. У професійній галузі вони продовжать розвивати свої навички та отримувати знання, що дасть плоди наприкінці року. Крім того, доведеться долати труднощі та випробування, які періодично вставатимуть на шляху.

Кажан (23 — 30 листопада)

Для Кажанів настане час змін. Перший квартал року дозволить почати щось робити самостійно. Крім того, з'являться проблеми, які можуть багато чого змінити. В результаті доведеться вирішити, прийняти цей виклик або дозволити собі плисти за течією.

Згідно з астрологічним прогнозом майя, у 2022 році головну роль відіграють вогонь та вода. Щодо окремих знаків зодіаку, то найскладніше доведеться декільком представникам астрологічного кола майя.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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