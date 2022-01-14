27.76 / 28.02 31.67 / 32.10
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Трьом знакам зодіаку сьогодні пощастить у коханні: гороскоп на 14 січня

10:13 14 січня 2022
гороскоп

Згідно з астрологічним прогнозом, очікується сприятливий період у багатьох сферах життя. Події, що відбулися цього дня, допоможуть визначитися з майбутнім та ухвалити правильні рішення. У багатьох ймовірне творче піднесення. Ідеї, які з'явилися сьогодні, будуть дуже цікавими, тому не варто зволікати з їхньою реалізацією. Можна займатися облаштуванням будинку, купувати для цього потрібні речі. Імовірні романтичні знайомства, дехто може почути освідчення в коханні.

Читайте також: Рак зміцнить фінансові позиції, а Діва може знайти велике та світле кохання: гороскоп на 2022 рік

Цікавий та приємний день очікується у Тельця. Має бути чимало зустрічей та поїздок. Багато хто зможе реалізувати свої давні плани. Ймовірно отримання привабливих ділових пропозицій. Надається можливість відновити втрачені зв'язки. На амурному фронті на багатьох чекають сюрпризи. Самотні представники знака можуть зустріти свою долю.

Лева чекає дуже плідний період. Зараз ви сповнені сил та енергії, вам під силу будуть будь-які, навіть найскладніші справи. Імовірна несподівана зустріч зі старими знайомими, які можуть вплинути на вашу подальшу долю. Це прекрасний період для романтичних зустрічей та зізнань у коханні.

Досить насичений день очікується у Стрільця. Він виявиться багатим на цікаві та незабутні події. Отримані сьогодні новини допоможуть визначитись із планами на майбутнє. У амурних справах все буде складатися найкращим чином. Тим, хто ще не зустрів своєї другої половинки, зірки дадуть можливість її знайти.

Читайте також: Коли за китайським календарем 2022 року розпочнеться рік Тигра і які знаки будуть його улюбленцями

Ілюстрація: pixabay.com

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат та Лілія

«Жодна стара Лорак не зрівняється»: наречена Мурата зачарувала шикарним фото в купальнику

Меган Маркл та принц Гаррі

«Як розпізнати клоунів»: Меган Маркл та принца Гаррі висміяли за 16 санвузлів у їхньому особняку

Дан Балан

«Дан, одружись з Мішиною»: молдавському співаку зробили неймовірну «пропозицію»

Пиріжки

Чудові пиріжки на кефірі: простий рецепт

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.