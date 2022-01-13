Всесвіт відгукнеться на прохання: астрологи розповіли, як загадати бажання на Старий Новий рік 2022, щоб воно точно здійснилося

14 січня в Україні святкується Старий Новий рік. За традицією, напередодні можна знову загадати бажання, яке обов'язково здійсниться у новому році.

Астрологи та експерти рекомендують підготуватися до цієї події заздалегідь. Для того, щоб залучити позитивні зміни у життя, варто навчитися загадувати бажання так, щоб вони неодмінно збувалися.

Астрологи зазначили, що бажання має бути точним, тож варто записати його на аркуші паперу. Написане має звучати так, начебто мрія вже збулася, без негативних частинок.

Тим, хто хоче отримати конкретний предмет, його варто описати як найдокладніше.

Можна бажання візуалізувати — знайти відповідне зображення та покласти його на чільне місце.

Зображення або малюнок ближче до півночі кладуть на листок з бажанням, зосереджуються на ньому та рівно опівночі під дзвін годинника подумки або вголос формулюють його, а потім вимовляють:

«Старий рік все погане забирає, проблеми позаду залишає, а все задумане нехай виповниться».

Після того, як бажання загадане, листки прибирають в затишне місце й періодично дістають, щоб подумки зосередитися.

Загадати бажання можна і традиційним способом: спалити листок з написаним, кинути попіл у келих з шампанським й випити, вклавшись під час 12 ударів годинника.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ворожіння на Старий Новий рік.

Фото: https://ua.depositphotos.com

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter