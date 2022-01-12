Гороскоп Павла Глоби на 13 січня 2022 року: будуйте плани і жодних сумнівів

Астрологічні прогнози на тиждень обіцяли досить складний період, але день 13 січня буде сприятливим для планування майбутніх грандіозних подій: зміни місця проживання, подорожі в далекі країни. Щоденний гороскоп від відомого астролога Павла Глоби наводить FTimes.

Овнам зірки радять прислухатися до критики, проаналізувати помилки, щоби не повторювати їх у майбутньому.

Тельцям астролог рекомендує бути стриманішими, уникати конфліктів. Зараз не найкращий час, щоб виплескувати негатив, що накопичився.

Близнюкам краще розраховувати на себе, а не на колег. Успіх прийде, якщо взятися за справу самостійно, а не доручити роботу стороннім.

Раку день не принесе особливих успіхів, але й засмучуватись, що все пішло не так, як планувалося, не варто. Ще буде час повернутися у звичне русло.

Для Лева день буде нудним, але надвечір з'явиться цікаве завдання, можна буде відволіктися від сірих монотонних буднів.

Дівам астролог радить не поспішати і не намагатися встигнути все. Працюючи паралельно з кількома завданнями, є ризик не встигнути виконати жодне з них.

Терезам день принесе багато приводів, щоб посваритися з родичами. Єдиний вихід: обмежити спілкування та не докучати критикою.

Скорпіона зірки винагородять за старанність, з'явиться додатковий дохід. Загалом день складеться вдало.

Стрільцям доведеться змінити пріоритети, зосередитися на терміновому, а справи, що не потребують поспіху, тимчасово відкласти.

Козерогам астролог обіцяє вдалий день. Особливих потрясінь не очікується, а ввечері знайдеться цікаве заняття.

Водолію вдасться завести нові корисні знайомства. Приятельські відносини можуть пізніше перерости у по-справжньому дружні.

У Риб з'явився шанс зустріти свою долю. Самотнім Рибам саме час погоджуватися на побачення.

Нагадаємо, раніше Павло Глоба назвав знаки зодіаку, які розбагатіють у 2022 році.

Фото pixabay.com

206

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter