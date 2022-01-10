Гороскоп Павла Глоби на 11 січня: кому варто утриматися від прийняття доленосних рішень, а хто зможе досягти успіху у важливих справах

У вівторок, 11 січня 2022 року, багато знаків зодіаку мають ризик потрапити під вплив негативних емоцій, упевнений відомий астролог Павло Глоба, який склав гороскоп на поточний тиждень.

Якщо цього дня людина зуміє тримати себе у руках, то зможе розраховувати на сприятливий день, пише сайт «Слова Фрази».

Овнам сьогодні потрібно знайти час, щоб обговорити з коханою половинкою плани на майбутнє. Вам потрібно чітко вирішити, куди рухатись далі.



На Тельців чекає прекрасний день. Вранці ви можете виконати всі заплановані завдання, а ввечері виділіть час на улюблені справи.



Близнюкам треба перестати боятися робити кроки на шляху до бажаного життя. Не зволікайте та швидше виходьте зі своєї зони комфорту, надалі на вас чекає цікавий період.

У Раків може статися конфлікт з близькою людиною. Словесна суперечка може перерости в образи. Намагайтеся першим піти на примирення й згладити ситуацію.

Левам сьогодні рекомендується присвятити звичайним справам. Наведіть спочатку порядок у будинку, а потім приступайте до інших завдань.

Дівам день не сприяє прийняттю важливих рішень та робочим відрядженням. По можливості перенесіть подорож на кілька днів.



Сьогодні Терези весь день будуть не в доброму гуморі. Вам буде важко після тривалих вихідних влитися у робочий процес та відновити свій щоденний день.



Скорпіонам слід у цей день зайнятися фізичними вправами. Спорт покращить ваше самопочуття та зарядить енергією.



Цього дня Стрільці будуть активними та ініціативними. Ви швидко реагуватимете на зміни та важливі ситуації.



Козороги сьогодні зроблять все для того, щоб хоч трохи наблизитися до своїх цілей. Астрологи радять вам діяти чітко за графіком та не відриватися на дрібні справи.



Водоліям не варто цього дня піддаватися негативним емоціям, адже весь день будете незадоволені. Якщо почуваєтеся не так, як завжди — прогуляйтеся або займіться спортом.



Астрологи не радять Рибам відкладати термінові справи. Щоб за кілька днів не розгрібати завали на роботі, спробуйте сьогодні виконати більшу частину завдань.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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