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Гороскоп

Східний гороскоп: які знаки зодіаку точно розбагатіють з 12 січня

18:26 10 січня 2022
паростки

Китайські астрологи, що склали гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2022 рік, розповіли, що в січні несподіваний успіх вийде на перший план у житті кількох представників зодіакальної сім'ї.

Їм вдасться не лише виправити своє матеріальне становище, а й розбагатіти, пише Sohu.

Тигр
У перші дні нового року деякі Тигри могли зіткнутися з неприємною ситуацією у бізнесі та роботі. Проте з 12 по 29 січня на них очікують великі можливості, скориставшись якими, вони будуть насолоджуватися процвітанням, багатством та щастям. Водночас астрологи радять звернути увагу на здоров'я: важливо вміти знаходити баланс між роботою та відпочинком, щоб уникнути хронічної втоми.

Кінь
Представники цього знака твердо стоять на ногах, проте попри старанну роботу, останній місяць дохід все одно залишається низьким. Ситуація зміниться з 12 січня: докладені раніше зусилля нарешті принесуть плоди. Крім того, успіх зачепить й особисте життя. За словами китайських астрологів, у найближчі два місяці Коні можуть знайти кохання. Проте важливо навчитися контролювати негативні емоції, щоб не злякати птаха щастя.

Мавпа
З 12 по 29 січня у Мавп розпочнеться новий життєвий етап. Представники цього знака отримають виняткову можливість, яка принесе у сім'ю великий дохід та дозволить вирішити матеріальні проблеми, що накопичилися. Проте розслаблятися поки що рано — щоб утримувати ситуацію на потрібному рівні, доведеться продовжувати працювати.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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