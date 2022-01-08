Загалом очікується непоганий день. Він дасть змогу плідно попрацювати, довести до кінця те, що було розпочато раніше. Уникайте поспіху та суєти, щоб не допустити помилок та промахів. Виявіть обережність там, де справа стосується грошей — сьогодні великий ризик обману та втрат. З близькими постарайтеся бути більш уважними й терпимими, не допускайте суперечок та конфліктів.



Близнюки чудово зможуть упоратися з тими справами, де потрібно буде виявити фантазію та творчий підхід. А ось з фінансами та точними розрахунками сьогодні не виключені проблеми. Не варто цього дня займатися екстремальними видами спорту, оскільки великий ризик отримати серйозну травму.



Для Рака сьогоднішній день може виявитися непростим. Щоб досягти наміченого, доведеться виявити наполегливість, твердість духу та терпіння. Дуже ймовірно, що сьогодні можуть нагадати про себе ті, хто колись перед вами завинив. Не поспішайте довіряти їм, щоб знову не наступити на ті самі граблі.

Терезам, ймовірно, доведеться повернутися до розв'язання давньої проблеми. Намагайтеся не переживати через дрібниці, зосередьте свою увагу на головному завданні. Будьте терплячі та не квапте події. Корисним вам може виявитися чужий досвід.



Сьогодні виявиться багато охочих скористатися довірою Водолія. Цього дня вам слід виявити обережність у всьому. Ретельно перевіряйте отриману інформацію. Дуже ймовірно, що дехто у своїх корисливих цілях намагатиметься маніпулювати вами. Намагайтеся дати таким особам рішучу відсіч, не піддавайтесь ні на які вмовляння.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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