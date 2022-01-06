П'ятниця, 7 січня 2022 року, коли православні християни святкують Різдво, може стати днем виконання вашої мрії, адже цього дня всі мрії реальні, а цілі — досяжні. При цьому, зазначає відомий астролог Павло Глоба, у людей буде достатньо сил та можливостей, щоб упоратися з труднощами та перешкодами. Варто поділитися силою з іншими, але при цьому — не забувати про власне здоров'я.

Поради астролога на святковий день для представників кожного зодіакального знака наводить ресурс Ftimes .

Овнів, на жаль, чекає невдалий день. Краще відволіктися від справ і присвятити час рідним та близьким. Вони потребують вашої підтримки.

Тільцям день подарує нові враження. Сміливо дійте, не засиджуйтесь біля телевізора, а вирушайте на прогулянки та романтичні побачення. Тим більше, що одиноким представникам знака доля вже готова подарувати найважливішу зустріч.

Близнюки також можуть зустріти свою другу половинку, а вже сімейним представникам знаку вдасться налагодити гармонійні стосунки з рідними та близькими людьми. Зробити це найкраще під час спільного активного відпочинку.

Ракам настав час планувати подорож і доглядати місце для проведення відпустки. Приділіть більше уваги здоров'ю та домашнім справам.

Левам також варто звернути увагу на стан здоров'я. Від посиленої фізичної активності доведеться відмовитися, наприклад, на користь теплого музичного вечора у колі рідних та близьких.

Дівам можна влаштувати свято, але будьте готові до того, що рідні та близькі люди захочуть залишитися вдома. Тому краще прийміть гостей у себе. Настрою та енергії у вас вистачить для всіх.

Терезам слід приділити більше уваги рідним та близьким людям. Зберіться всією сім'єю за святковим столом.

Скорпіонам 7 січня краще не сидіти вдома. Намагайтеся встигнути все і скрізь і будьте готові до нових цікавих знайомств, адже деякі з них можуть стати доленосними.

Для Стрільців день буде важливим у фінансовому плані. Також день чудово підійде для оновлення інтер'єру будинку. Втім, треба бути готовим до того, що частину придбаного вам згодом захочеться повернути назад.

Козерогам слід підготуватися до конфліктів із рідними та близькими людьми, адже ваша чутливість до слів дуже зросте. Намагайтеся стримуватися. Краще спробувати переключитися, наприклад, задумавшись про зміну власного іміджу.

Водоліям захочеться провести цей день у колі рідних та близьких людей. Найкращим варіантом буде провести час із сім'єю за переглядом приємного фільму, поговорити, погратись з дітьми. Не зайве також зайнятися духовними практиками, йогою або медитацією.

Рибам не варто планувати жодних важливих справ. Проведіть час із задоволенням для себе, а ввечері вас напевно порадує зустріч із старими друзями.

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