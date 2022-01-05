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Гороскоп

Яким чотирьом знаками зодіаку сьогодні пощастить у справах: гороскоп на 5 січня

9:44 5 січня 2022
гороскоп

Нинішній день підходить для того, щоб повернутись до розпочатих раніше справ. Сьогодні є всі шанси впоратися з тим, що довго не вдавалося вирішити. Також це сприятливий період для проведення важливих переговорів та укладання угод. Вечір бажано повністю присвятити відпочинку.

Овен, швидше за все, почне наводити лад в оселі та у справах. У вас все буде добре виходити, до того ж сам процес принесе насолоду. Переглянувши свої погляди на деякі речі, зумієте розв`язати проблему, що давно вас хвилює. Це слушний час для самоосвіти, розширення свого кругозору. Набутий сьогодні досвід виявиться дуже корисним.

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Високий життєвий потенціал Тельця дозволить вирішити чимало запитань. Але все ж таки братися за кілька справ відразу сьогодні не варто, краще визначитися з першочерговими завданнями. Вдалою виявиться реалізація творчих проєктів. Зірки радять відмовитися від ризику там, де справа стосується грошей, і утриматися від експериментів з іміджем.

Для Лева сьогоднішній день — сприятливий час для реалізації давніх ідей та планів. Попри те, що люди навколо можуть критикувати ваші задуми і не нададуть належної підтримки, вам все одно вдасться досягти успіху та отримати саме те, чого хотіли. Виявляйте обережність у фінансових питаннях. Не ризикуйте грошима, утримайтеся від сумнівних покупок та угод.

Терези нарешті зможуть розпочати важливу справу, яку запланували ще минулого року, але з якихось причин її постійно відкладали. Прийняті рішення про інвестиції дозволять незабаром значно покращити фінансове становище. Сьогодні можна займатися оформленням різноманітної документації, налагоджувати нові ділові контакти, а також вирушати у поїздки.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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