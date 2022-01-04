Астрологи назвали пари знаків зодіаку, у яких народжуються найкрасивіші та найталановитіші діти

В останні дні астрологи дають багато прогнозів на початок року. Також вони розповіли про те, у яких парах народжуються гарні та талановиті діти, пише rsute.ru.

Овен та Скорпіон

Сумісність цих двох знаків далека від ідеальної. Вона схожа на вічну боротьбу за лідерство та прагнення стихії Води, під якою народжений Скорпіон, загасити бурхливий вогонь, до стихії якої належить Овен. Але це грандіозне поєднання непоєднуваного дає разючий результат у дітях.

Пара Овен та Скорпіон передає своїм дітям унікальне поєднання зовнішньої та внутрішньої краси, причетне до високого інтелекту та численних талантів. Їхнім дітям властива разюча цілеспрямованість, впевненість у своїх силах, наполегливість у досягненні цілей та твердий характер потенційного лідера.

Терези та Козеріг

Ще одна практично несумісна у сімейному житті пара. Їх непрості стосунки з нав'язуванням лише своєї точки зору та небажанням йти на жодні компроміси може дати разючий результат у дітях.

Діти Терезів і Козерога народжуються з високим інтелектом і безліччю вроджених здібностей. Вони з дитинства наділені працьовитістю та прагненням до знань. За життя їм завжди супроводжує успіх і фінансове благополуччя, тому що вони здатні досягати високих результатів у будь-якій справі, за яку беруться. Серед них зростає багато творчих особистостей, наділених винятковим талантом, багато хто з них стає відомими людьми у сфері своєї творчої діяльності.

Риби та Телець

Союз Риби і Тельця не самий гармонійний, що є двома протилежностями. Але він тримається на взаємній повазі та підтримці. Телець намагається забезпечувати сім'ю, Риба йому у всьому допомагає.

Діти від цього союзу, як правило, успадковують найкращі риси своїх батьків і зростають у дружній сімейній атмосфері, що сприяє розкриттю їхніх талантів. Вони можуть проявити себе у будь-якій сфері діяльності та досягти високих результатів.

Близнюки та Водолій

Знаки Близнюків та Водолія мають хорошу сумісність, їхні стосунки сповнені взаємної поваги. Вони є не лише партнерами по життю, а й добрими друзями та порадниками один одному.

Їхні діти зазвичай мають гарну зовнішність, з класичними рисами обличчя та успадковують найкращі якості своїх батьків. Вони з дитинства мають різнобічні інтереси та виявляють здібності до логічного мислення. Їхні таланти нерідко пов'язані з мистецтвом, в якому вони можуть проявити себе як великі творці, здатні створювати справжні шедеври.

Лев та Стрілець

Знаки Лева та Стрільця можуть створювати гармонійну спілку однодумців, яка тримається на взаємній повазі, довірі та здатності йти на поступки. Діти цієї пари народжуються з великою жагою до життя і ростуть у щасливій сім'ї.

Вони завжди різнобічно розвинені, мають високий інтелект, добре вчаться і з дитинства тягнуться до знань. Батьки зазвичай приділяють багато часу їхньому творчому та духовному розвитку, вчасно розкриваючи їхні природні таланти.

Раніше відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на січень для всіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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