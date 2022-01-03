Гороскоп Павла Глоби на 4 січня: Близнюкам потрібно стежити за своїм харчуванням, а Ракам — за своєю мовою

У вівторок, 4 січня, Тельцям бажано бути сміливішими, а Левам — не вестися на провокації. На це у новому щоденному гороскопі вказав відомий астролог Павло Глоба, який раніше склав прогнози на весь січень .

Він передбачає стабільність у фінансах та особистому житті, проте Терезів застерігає від можливих конфліктів, зазначає ресурс slovofraza.com .

Овен

Овнам добре б зайнятися самоосвітою. Ваші друзі поділяться з вами цікавим досвідом, який незабаром стане вам у нагоді.

Телець

Будьте цього дня сміливими та ініціативними. У вас все вийде, якщо ви докладете трохи більше зусиль, ніж зазвичай.

Близнюки

Представникам цього знака важливо стежити за своїм харчуванням та відмовитися від переїдання.

Рак

Ракам доведеться зважувати кожну сказану фразу — якщо наговорити зайвого, можна образити близьку вам людину.

Лев

Левам не варто вестись на провокації. На вас чекає спокійний день, якщо ви не йтимете на поводу у людей, які хочуть привернути до себе занадто багато уваги.

Діва

Дівам рекомендовано в цей день відкинути всі притаманні їм лінощі і зайнятися побутовими та сімейними справами.

Терези

Вам категорично заборонено доводити свою правоту, адже інакше ви можете спровокувати серйозний конфлікт, що зіпсує настрій.

Скорпіон

День варто провести вдома. Якщо маєте таку можливість, краще проведіть цей час у колі рідних вам людей.

Стрілець

Стрільцям астрологи радять брати до уваги все, що радять друзі. Для себе ви почерпнете багато нового.

Козеріг

Козеріг отримає багато важливої інформації. Спробуйте її застосувати у правильному руслі.

Водолій

Водолії цілий день будуть у центрі уваги. Ви навчитеся новому та зможете реалізувати давнє бажання.

Риби

Рибам сьогодні доведеться працювати на перспективу. Побутові питання краще вирішувати у першій половині дня.

Нагадаємо, астролог Віра Хубелашвілі передбачила, наскільки фінансово успішними будуть представники сузір'їв у 2022 році.

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