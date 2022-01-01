Гороскоп Павла Глоби на 2 січня: кому слід готуватися до привабливих пропозицій, а хто зможе легко посісти лідерські позиції

Неділя, 2 січня 2022 року — 29-а місячна доба, коли слід тримати під контролем свої емоції, оскільки навколо буде чимало спокус та ризику нещасних випадків.

Цього дня, вважає астролог Павло Глоба, не варто піддаватися спокусам та зневірі, а треба гнати геть похмурі думки, радіючи кожній дрібниці, і займатися складанням грандіозних планів. При цьому кожен із знаків зодіаку матиме свої, специфічні завдання, пише FTimes.

Овен (21 березня — 19 квітня)

У Овнів день буде дуже складним у емоційному плані. Не чекайте допомоги з боку та розраховуйте виключно на себе. Тільки так ви зможете досягти бажаних результатів.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Тельці цього дня займуть лідерські позиції. Ви впливаєте на оточуючих, виступаєте прикладом для наслідування. Скористайтеся цим сприятливим періодом для досягнення цілей.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки у цей день відчуватимуть справжній емоційний вибух, проте «випускайте пару» не одразу, а поступово. Інакше ви ризикуєте спровокувати справжній скандал. Помиритись потім буде дуже важко.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам цей день подарує багато сприятливих вражень. Вони відвернуть вас від звичайних земних справ, які також потрібно робити. Зумійте вчасно приземлитися і підтримуйте позитивний настрій.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам цього дня слід виключити поспіх та форсування подій. Інакше ви проскочите повз чудові шанси і можливості, а потім будете дуже жалкувати про це. Особливо будьте уважні до новаторських ідей та нових проектів.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви цього дня виступатимуть природженими організаторами. Якщо ж організовувати не буде кого, то займіться самоорганізацією. Результати здивують навіть вас самих.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів це буде день сварок, конфліктів і пліток. Намагайтеся дотримуватися нейтралітету. Не намагайтеся навіть морально ставати на чийсь бік, ризикуєте стати «крайнім» і винним у всіх гріхах.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам необхідно сховати подалі свою прямолінійність. Можливо, доведеться взяти участь в інтригах та авантюрах. Намагайтеся впровадити або хоча б записати нові свої ідеї — вони дуже перспективні.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям слід готуватися до привабливих речень. Не поспішайте з висновками та відповіддю. Сто разів проаналізуйте всі «за» та «проти», і тільки тоді наважуйтеся на щось.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Продуктивною буде перша неділя року і для Козерогов. Вам під силу безліч справ, тому сміливо та активно приступайте до їх виконання. Однак не забувайте і про відпочинок, інакше посилена праця загрожує вам перевтомою та в результаті недугами. Зберігайте свій трудовий потенціал і не витрачайте його на дрібниці.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям цього дня вдасться прийняти дуже нестандартні рішення. Не бійтеся експериментів, це стосується творчих представників знака.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам астролог радить не ображатись на чужі слова та поради. Сказано їх не зі зла, а навпаки, щоб допомогти вам і підтримати. Водночас чи виконувати чужі слова — це вирішувати лише вам. У робочих питаннях дійте самостійно. У колективі ваша результативність буде значно занижена.

Раніше двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на січень для всіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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