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Перший день Нового року принесе успіх цим трьом знакам зодіаку

22:27 31 грудня 2021
Перший день Нового року принесе успіх цим трьом знакам зодіаку

Перший день нового 2022 року для багатьох обіцяє бути приємним та вдалим. Він обіцяє чимало зустрічей та приводів для радості. Випадкові знайомства виявляться незвичайними, для деяких вони можуть стати доленосними. Проте будь-яких рішучих дій чи кардинальних змін у своєму житті зірки сьогодні не радять робити. Випаде шанс відновити відносини, які раніше були дуже важливими для вас. Не виключено також отримання цікавих пропозицій, яких не захочеться відмовлятися.

Для Тельця сьогоднішній день буде оповитий духом романтизму. Він виявиться щедрим на незвичайні події та приємні сюрпризи. Вдалі збіги можуть започаткувати серйозні зміни в особистому житті одиноких представників знака.

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Перший день 2022 року може стати для Лева певним трампліном для досягнення нових висот у деяких сферах життя. Це чудовий час для реалізації своїх давніх ідей, можна також приступати до різних починань. Погляд з боку на багато звичних речей і творчий підхід до справи допоможуть вам швидше досягти успіху.

Приємний та активний день чекає на Стрільця. Має бути чимало поїздок та зустрічей. Порадують добрі новини від давніх знайомих. Когось чекатиме романтичне побачення. Цього дня вас можуть відвідати незвичайні, але дуже цікаві думки, які варто взяти до уваги і якнайшвидше зайнятися їх втіленням у життя.

Нагадаємо, відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

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